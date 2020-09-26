Ученые выяснили, какие виды спорта всерьез продляют жизнь

Как установили исследователи, далеко не все виды спорта одинаково полезны в плане продления жизни.
Группа датских ученых провели исследование, в результате которого выяснили ‒ какие именно виды спорта способны затормозить процесс старения тела.
Об этом сообщает пресс-служба Орхусского университета.
Ученые долгое время опрашивали людей-волонтеров об их образе жизни, а также спортивных предпочтениях. Затем они сравнили эту информацию с данными о смертности участников исследования.
Исследователи утверждают, что весьма странные результаты дало исследование связи между продолжительностью жизни и отдельными видами спорта. Самый популярный вид спорта среди датчан является езда на велосипеде, которая добавляет в среднем четыре дополнительных года к жизни.
Бег, по данным ученых, продлевает жизнь на 3,2 года. Однако даже эти виды физической активности не идут ни в какое сравнение с пользой от игры в теннис, которая дарит дополнительных 9,7 года жизни, в бадминтон (6,2 года) и в футбол (5 лет). Однако, исследователи отмечают, что данные показатели не зависят от уровня образования, социально-экономического статуса и возраста человека.
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