Ученые выяснили, каша из какой крупы очень полезна для тела / Yapokupayu

Исследователи и врачи-диетологи установили, как при помощи питания помочь организму при риске возникновения диабета, диабетического криза и инсулинорезистентности, а также при во время болезней сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает портал Новое Время со ссылкой на интервью врача-диетолога Светланы Фус.

Она утверждает, что каша булгур ‒ один из наиболее эффективных продуктов, который способствует снижению уровня сахара в крови.

Фус напоминает, что в 100 грамм крупы булгур содержится 12 грамм белка, около 2 грамм жиров, 63 грамм углеводов и 12 грамм клетчатки, ее калорийность – 340 килокалорий. В 100 грамм приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов приблизительно втрое меньше.

"Поскольку при производстве булгура в пшенице остаются зародыши, в этой крупе больше питательных веществ и витаминов по сравнению с манкой, кус-кусом и многими другими популярными крупами. Булгур содержит витамины группы В (кроме В-12), К и РР, фолиевую кислоту, а также минералы, в том числе фосфор, калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний", – рассказал он.

Как рассказала доктор, вареный булгур переваривается медленнее и дольше создает ощущение сытости, если сравнивать с манкой и кус-кусом. Гликемический индекс булгура ‒ 47, кус-куса ‒ 65, манки ‒ 75 единиц.

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