Ученые выяснили, откуда у людей берется склонность к полноте

Австралийские исследователи сделали новое открытие по поводу причин ожирения.
Ученые установили, что ген, отвечающий за контроль воспаления в организме, одновременно повышает риск ожирения.
Об этом сообщает портал Medical Express.
Как продемонстрировали эксперименты сотрудников Университета Квинсленда (Австралия), такой ген можно "отключить" и таким образом остановить набор лишних килограммов.
У людей с лишним весом ученые обнаружили изменения в воспалительном гене RIPK1, что провоцировало повышенную экспрессию гена в жировой ткани и повышало риск ожирения.
Известно, что данный ген нужен для здорового ответа иммунной системы, но в то же время при отклонениях в работе он вызывает гипервоспаление. В свою очередь, между ним и ожирением есть взаимосвязь.
"Выключение" гена RIPK1, как сообщают ученые, помогло поддерживать нормальный вес и снизить риск диабета у мышей, хотя их диета содержала большое количество жиров. При этом мыши с нормальным уровнем RIPK1 набрали вес после аналогичной диеты.
Как объясняют ученые, во время ожирения иммунная система активируется и иммунные клетки перегружены. И именно поэтому возникает разрушительное воспаление.
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