УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые выяснили, откуда у людей берется склонность к полноте

5 октября 2020, 04:45

Австралийские исследователи сделали новое открытие по поводу причин ожирения.

Ожирение
Ученые выяснили, откуда у людей берется склонность к полноте / УНИАН

Ученые установили, что ген, отвечающий за контроль воспаления в организме, одновременно повышает риск ожирения.

Об этом сообщает портал Medical Express.

Как продемонстрировали эксперименты сотрудников Университета Квинсленда (Австралия), такой ген можно "отключить" и таким образом остановить набор лишних килограммов.

У людей с лишним весом ученые обнаружили изменения в воспалительном гене RIPK1, что провоцировало повышенную экспрессию гена в жировой ткани и повышало риск ожирения.

Известно, что данный ген нужен для здорового ответа иммунной системы, но в то же время при отклонениях в работе он вызывает гипервоспаление. В свою очередь, между ним и ожирением есть взаимосвязь.

"Выключение" гена RIPK1, как сообщают ученые, помогло поддерживать нормальный вес и снизить риск диабета у мышей, хотя их диета содержала большое количество жиров. При этом мыши с нормальным уровнем RIPK1 набрали вес после аналогичной диеты.

Как объясняют ученые, во время ожирения иммунная система активируется и иммунные клетки перегружены. И именно поэтому возникает разрушительное воспаление.

Читайте такжеСпасет от головной боли и лишнего веса: названа суперполезная специя

Лишний вес - ранее Главред сообщал:

ожирение еда лишний вес
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые выяснили, откуда у людей берется склонность к полноте». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:56
Украина открыла двери IT-специалистам из Беларуси: Зеленский подписал указ
05:30
Угроза Турции Европе: Пашинян предупредил об опасности войны в Нагорном Карабахе Видео
05:21
День врача 2020 – поздравления врачу в прозе, стихах, смс и картинках
04:45
Ученые выяснили, откуда у людей берется склонность к полноте
04:07
Пропагандист Киселев призвал судить отравленного Новичком Навального за клевету Видео
03:33
В Азербайджане открыли уголовное дело против главы Карабаха Арутюняна Видео
03:05
Эксперт объяснил, почему избрание Байдена уничтожит режим Путина Видео
03:05
В моде феерическая женская короткая стрижка пикси: как укладывать и фото Фото
02:26
Медик предупредил о новом побочном эффекте виагры для мужчин
02:00
Гороскоп для всех на 6 октября: милость судьбы и прощание с партнером Видео
01:30
Отравление Навального : эксперт назвал главную ошибку омских врачей Видео
00:59
В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил пешехода Фото
00:12
Танці з зірками 2020 6 выпуск: кто покинул шоу 4 октября Видео
00:09
Добкин не будет участвовать в выборах мэра Харькова Видео
04 октября, воскресенье
23:57
В Броварах коп-убийца стал виновником кровавого ДТП
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск 4 октября Видео
23:33
В ТКГ пояснили скандальные заявления Фокина и его увольнение Видео
23:11
Олег Винник и Алена Шоптенко покинули Танці з зірками Видео
23:01
Гороскоп для всех на 5 октября: старт романа и обострение дара Видео
22:56
Зверства белорусского ОМОНа: в Гродно силовики беспощадно повязали ребенка Видео
22:29
Коронавирус в Украине на 4 октября: выявили еще более 4000 инфицированных Видео
22:27
"Гоним их, как собак": Алиев рассказал о судьбе отвоеванных у Армении городов Видео
21:55
Успеть до выборов: врачи поведали, когда Трампа могут выписать из больницы
21:51
Ад в больницах, школах и садиках: эксперт дала мрачный прогноз насчет COVID-19 в Украине Видео
21:27
"Остались косточки и серьга": жуткие подробности о жертве пожаров на Луганщине Видео
21:27
Больная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала о своем здоровье
21:21
Крушение Ан-26: в ВСУ оценили версию теракта Видео
21:02
Оккупанты бьют тревогу: в Крыму рекорд по коронавирусу
20:39
"Карабах – наш": Алиев поставил ультиматум Пашиняну Видео
20:30
Желтый уровень опасности: киевлян предупредили об ухудшении погоды Видео
19:58
Бойня на Кавказе: в Баку и Ереване назвали способы остановить войну за Карабах Видео
19:54
В ЕС высказались по поводу нападок Беларуси на Литву и Польшу
19:53
Одесский кинофестиваль 2020 - список лучших фильмов
19:34
В Нью-Йорке напали на актера культовых фильмов
19:25
Коронавирус унес жизнь известного модельера Видео
19:25
Война за Нагорный Карабах: Ереван заговорил об использовании войск РФ Видео
19:02
Муж Седоковой заболел коронавирусом
18:58
Алиев потребовал извинений от Макрона: что стало причиной громкого скандала Видео
18:57
В России рассказали о планах по Нагорному Карабаху Видео
18:52
Коронавирус зимой: врач посоветовал, как уберечься
18:26
Жар и нехватка кислорода: Белый дом скрыл ухудшение состояния Трампа Видео
18:13
Азербайджан допустил прекращение военной операции в Нагорном Карабахе Видео
17:35
Как падал Ан-26 с курсантами: опубликована схема полетов Видео
17:03
Школы – на замок: эксперт спрогнозировала сроки перехода на дистанционное обучение Видео
16:43
Азербайджан отвоевал город в Нагорном Карабахе: в Армении сделали заявление Видео
15:57
Жесткий разгон акций протеста: в Минске силовики применили водометы Видео
15:44
Социологи установили, кто вырвался вперед в предвыборной гонке "Трамп - Байден"
15:06
Американские ученые назвали еще одно тяжелое осложнение коронавируса Видео
14:58
"Вредная консерва": Супрун в Сети жестко поиздевалась над Фокиным
14:57
Бронетехника, автозаки и водометы: ОМОН бросили на разгон новых протестов в Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять