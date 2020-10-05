Ученые выяснили, откуда у людей берется склонность к полноте / УНИАН

Ученые установили, что ген, отвечающий за контроль воспаления в организме, одновременно повышает риск ожирения.

Об этом сообщает портал Medical Express.

Как продемонстрировали эксперименты сотрудников Университета Квинсленда (Австралия), такой ген можно "отключить" и таким образом остановить набор лишних килограммов.

У людей с лишним весом ученые обнаружили изменения в воспалительном гене RIPK1, что провоцировало повышенную экспрессию гена в жировой ткани и повышало риск ожирения.

Известно, что данный ген нужен для здорового ответа иммунной системы, но в то же время при отклонениях в работе он вызывает гипервоспаление. В свою очередь, между ним и ожирением есть взаимосвязь.

"Выключение" гена RIPK1, как сообщают ученые, помогло поддерживать нормальный вес и снизить риск диабета у мышей, хотя их диета содержала большое количество жиров. При этом мыши с нормальным уровнем RIPK1 набрали вес после аналогичной диеты.

Как объясняют ученые, во время ожирения иммунная система активируется и иммунные клетки перегружены. И именно поэтому возникает разрушительное воспаление.

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