Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Ученые выяснили причину преждевременной мужской смерти / deccanchronicle

Коллектив европейских исследователей открыл новую причину, по которой смерть мужчин в среднем наступает раньше, чем у женщин.

Об этом сообщает специализированный научный портал EurekAlert.

Ученые провели анализ образ жизни 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет и сравнили уровень метаболитов витамина D с показателями состояния здоровья с поправкой на возраст, наличие вредных привычек, уровня ожирения и общего состояния организма. Выяснилось ‒ уровень метаболизма [обмена веществ ‒ Главред], который с возрастом уменьшается, непосредственно связан с дефицитом витамина D.

Исследователи убеждены ‒ по свободному 25-гидроксивитамину D можно с большой вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем и, следовательно, ранним наступлением смерти. Ученые еще до конца не установили причинно-следственную связь этого совпадения, однако его действенность уже доказана.

Согласно последним научным данным, дефицит витамина D часто встречается у жителей Европы, особенно у пожилых людей. С этим исследователи связывают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и остеопороза.

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