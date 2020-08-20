Ученые выявили натуральное средство для эрекции

Хронический стресс связан с увеличением активности симпатической нервной системы / flickr.com

Жизнь ставит на вашем пути множество препятствий, и некоторые из них подпитывают друг друга. Два, которые имеют особенно циклическую взаимосвязь, - это стресс и сексуальная активность. Исследование взаимосвязи между ними предполагает, что здесь могут сыграть роль как биология, так и психология.

В одном обзоре показано, что хронический стресс связан с увеличением активности симпатической нервной системы (СНС), которая со временем наносит вред здоровью, например, препятствует притоку крови ко всем областям тела в долгосрочной перспективе, пишет Express.co.uk.

SNS - это интегрированная система, которая реагирует на опасные ситуации, и активация SNS является частью классической реакции "сражайся и беги".

Затруднение притока крови к гениталиям по определению препятствует половому возбуждению.

Психологически стресс может мешать сексуальной активности из-за эмоциональных и когнитивных изменений, которые отвлекают человека от внимания к сексуальным сигналам, как показывают исследования.

Нет быстрого пути к исправлению обоих, но данные свидетельствуют о том, что есть натуральные добавки, которые могут помочь.

Внимание исследователей привлекла родиола розовая, травяной экстракт, получаемый из корней травы, произрастающей в холодных горных регионах Европы и Азии.

Устойчивые к стрессу качества

Родиола давно известна как адаптоген, натуральное вещество, неспецифическим образом повышающее сопротивляемость вашего организма стрессу.

Согласно обзору, посвященному роли, которую он играет в снятии стресса, считается, что потребление адаптогенов в стрессовые времена помогает вам лучше справляться со стрессовыми ситуациями.

В одном исследовании изучалось влияние экстракта родиолы на 101 человека со стрессом, связанным с жизнью и работой.

Участникам давали 400 мг в день в течение четырех недель.

Было обнаружено значительное улучшение симптомов стресса, таких как усталость, истощение и беспокойство, всего через три дня - эти улучшения продолжались на протяжении всего исследования.

Также было показано, что родиола улучшает симптомы выгорания, которые могут возникнуть при хроническом стрессе.

В исследовании, проведенном с участием 118 человек с эмоциональным выгоранием, связанным со стрессом, он улучшил многие связанные показатели, включая стресс и депрессию.

Повышение сексуальной функции

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американского ботанического совета, родиола розовая улучшает сексуальную функцию.

Двадцать шесть из 35 мужчин получали от 150 до 200 мг в день в течение трех месяцев.

К концу исследования у них значительно улучшилась сексуальная функция.

Хотя связь не совсем ясна, было показано, что родиола розовая борется с усталостью, что может частично объяснить ее влияние.

Одно четырехнедельное исследование с участием 60 человек, страдающих усталостью, связанной со стрессом, изучило его влияние на качество жизни и симптомы усталости, депрессии и внимания.

Участники ежедневно получали 576 мг родиолы или таблетку плацебо.

Было обнаружено, что родиола положительно влияет на уровень утомляемости и внимания по сравнению с плацебо.