Ученые выявили необычную причину переедания

Общенациональное обследование началось в 2008 году / Фото Instagram

Согласно новому исследованию, люди, которые потребляют большую часть калорий после 18:00, как правило, придерживаются нездоровой диеты и едят больше в целом.

Исследователи говорят, что те, кто поздно ест, с большей вероятностью набирают вес, потому что они склонны позволять себе очень голодать в течение дня, сообщает The Daily Mail.

Это делает их более склонными к перееданию, неправильному выбору пищи и употреблению нездоровой еды по вечерам.

В то время как те, кто ест больше всего в начале дня, часто слишком сыты, чтобы наедаться на ночь.

В рамках последнего исследования исследователи из Ольстерского университета в Северной Ирландии обследовали более 1100 взрослых в рамках Национального исследования диеты и питания Великобритании.

Общенациональное обследование началось в 2008 году и собирает подробную информацию о потреблении пищи, потреблении питательных веществ и статусе питания. Добровольцы в возрасте от 19 до 64 лет были опрошены о времени приема пищи и их выборе.

Исследователи обнаружили, что те, кто съедал 30 или менее процентов еды на ночь, потребляли меньше калорий, чем любая группа. В то время как те, кто ел половину своих калорий ночью, с большей вероятностью набирали вес и потребляли мало питательных продуктов.

Ведущий исследователь Джудит Бэрд из Центра инноваций в области питания для продуктов питания и здоровья в Ольстере сказала: "Наши результаты показывают, что потребление меньшего количества калорий вечером может быть связано с более низким дневным потреблением, в то время как потребление большего количества калорий в вечернее время может быть связано с более низким показателем качества диеты".

"Время потребления энергии может быть важным изменяемым поведением, которое следует учитывать при будущих диетических вмешательствах. Теперь необходим дальнейший анализ, чтобы выяснить, связаны ли распределение потребляемой энергии и/или типы еды, потребляемой вечером, с показателями состава тела и кардиометаболического здоровья", - говорит она.

Результаты должны быть представлены на Европейской и Международной конференции по ожирению (ОЭС).

Это произошло после того, как исследование в январе показало, что люди, которые пропускали завтрак, с большей вероятностью имели высокий ИМТ.

Исследователи из Университета Барселоны, стоящие за исследованием, говорят, что наши биологические часы, называемые циркадными системами, подготавливают метаболизм к расщеплению пищи в определенное время. Клетки запрограммированы таким образом, чтобы они знали, когда тратить энергию на поглощение или использование определенных питательных веществ.

Исследование показало, что чем больше разница во времени между приемами пищи в будние и выходные дни, тем выше вероятность того, что у респондентов будет избыточный вес.