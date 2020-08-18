Ученые выявили приятное времяпровождение, которое улучшает сон

В рамках исследования добровольцы регистрировали свое поведение каждые 30 минут. / Dailymail

Ужин и напитки в компании могут помочь вам лучше спать и чувствовать себя более отдохнувшим, но поздний завтрак имеет противоположный эффект и делает вас более усталым.

Исследователи из Каролинского института в Швеции изучили поведение и сонливость 641 взрослого работающего в Швеции, особенно в выходные и выходные дни, пишет The Daily Mail.

По мнению команды, возглавляемой Benjamin Holding, сонливость может ухудшить когнитивные способности, мотивацию и поведение, в том числе из-за нашего желания общаться с другими людьми.

Команда обнаружила, что взаимосвязь между социальной активностью и последующей сонливостью и продолжительностью сна была сложной и зависела от времени суток.

Если вы выйдете на поздний завтрак, то днем вам будет хотеться больше спать, а ночью - меньше, а от ужина вы уснете лучше.

По словам авторов, выявление факторов, которые могут мешать социальной активности, может помочь решить проблему растущего одиночества и социальной изоляции.

В рамках исследования добровольцы регистрировали свое поведение каждые 30 минут, заполняли шкалу сонливости каждые три часа и каждое утро заполняли дневники сна. В совокупности результаты показывают, что сонливость связана с уменьшением количества людей, которые хотят выйти и пообщаться, особенно вечером или когда у вас выходной.

Повышенная социальная активность поздним утром и ранним днем ​​была связана с большей сонливостью после этого, поэтому посещение позднего завтрака может сделать вас более усталым.

Однако на самом деле выход в свет вечером, даже если вы хотите спать, может уменьшить сонливость, сделать вас более отдохнувшим и помочь вам лучше спать по ночам. "Влияние сонливости проявляется наиболее заметно в те моменты, когда наиболее вероятно общение, например, по вечерам и в выходные дни", - написала команда.

Исследование, проводившееся в течение трех недель, показало, что дневная сонливость была "важным фактором мотивации и поведения человека".

"Результаты дают направление для будущих исследований, например, относительно того, могут ли вмешательства по снижению сонливости быть эффективным способом улучшения как краткосрочного, так и долгосрочного благополучия", - поделились ученые.