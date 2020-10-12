Учиться и учиться: что стоит почерпнуть из порно

Как пели классики рэпа- "Порно научно нас соблюдать гигиену / Мир без порно – огненная геенна"
Порнофильмы обычно практически также правдоподобные, как и фантастические фильмы. Тем не менее - все пары могут из "клубнички" почерпнуть нечто полезное для своего интима.
Портал Cosmo опросил экспертов и те составили соответствующую подборку рекомендаций
Регулярная смена локаций
Правильная вещь не отказывать партнеру в сексе нигде — ни на столе, ни на полу, ни на крыше дома своего, ни на поляне. Список можно продолжать долго. Только, конечно, нужно тщательно соблюдать правила гигиены.
Перемена поз
Просмотр порно ‒ хороший способ для того, чтобы позаимствовать оттуда новые "движения для размножения". Это полезно не только для интимной жизни, но для и физического здоровья.
Вычурное постельное белье
Если в жизни часто секс происходит на застиранных простынях, которые на свадьбу дарила бабушка, то в хорошем порно интим всегда на чистом и красивом белье. Недурно бы и перенять такое.
Безволосая зона бикини
Хватает пар, которые выступают за натуральность-волосатость. Но пока они в меньшинстве. Потому желательно в своей зоне бикини навести такой порядок, какой у актеров на экране.
Предварительные ласки, минет/куннилингус
Ласки — обязательная часть даже самого быстрого секса. Точно так же, как и оральный секс. Поэтому хорошо бы сделать оба процесса максимально приятными для партнеров.
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Порно - что было ранее:
- Группа британских исследователей установила ‒ порно оказывает негативное влияние на мужское здоровье.
- Украина оказалась в топ-рейтинге БДСМ-порно от Pornhub.