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Учиться и учиться: что стоит почерпнуть из порно

12 октября 2020, 03:02

Как пели классики рэпа- "Порно научно нас соблюдать гигиену / Мир без порно – огненная геенна"

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Эксперты рассказали, что стоит почерпнуть из порно / Cosmo

Порнофильмы обычно практически также правдоподобные, как и фантастические фильмы. Тем не менее - все пары могут из "клубнички" почерпнуть нечто полезное для своего интима.

Портал Cosmo опросил экспертов и те составили соответствующую подборку рекомендаций

Регулярная смена локаций

Правильная вещь не отказывать партнеру в сексе нигде — ни на столе, ни на полу, ни на крыше дома своего, ни на поляне. Список можно продолжать долго. Только, конечно, нужно тщательно соблюдать правила гигиены.

Перемена поз

Просмотр порно ‒ хороший способ для того, чтобы позаимствовать оттуда новые "движения для размножения". Это полезно не только для интимной жизни, но для и физического здоровья.

Вычурное постельное белье

Если в жизни часто секс происходит на застиранных простынях, которые на свадьбу дарила бабушка, то в хорошем порно интим всегда на чистом и красивом белье. Недурно бы и перенять такое.

Безволосая зона бикини

Хватает пар, которые выступают за натуральность-волосатость. Но пока они в меньшинстве. Потому желательно в своей зоне бикини навести такой порядок, какой у актеров на экране.

Предварительные ласки, минет/куннилингус

Ласки — обязательная часть даже самого быстрого секса. Точно так же, как и оральный секс. Поэтому хорошо бы сделать оба процесса максимально приятными для партнеров.

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Порно - что было ранее:

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