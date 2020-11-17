Укол здоровья: ученые разоблачили топ-3 мифов о вакцинациях

Исследователи взялись за разоблачение самых распространенных мифов о вреде прививок.
В последнее время все чаще и чаще родители отказываются прививать детей ‒ из-за надуманных, неверных и крайне опасных предрассудков.
Портал Рубежи здоровья составил топ-3 самых распространенных мифов о вакцинации.
Миф №1. Вакцинация не полностью безопасна для здоровья. Почти все вакцины вводятся посредством укола, который может вызвать боль, покраснение и отечность в месте инъекции. Иногда побочные эффекты выражаются поднятием температуры или аллергической реакцией. Но обходиться без вакцинации гораздо более опаснее.
Миф №2. Вакцины не работают так, как следует.
Поскольку некоторые виды вакцин изобретены и используются уже более полувека, то большинство молодых родителей не знают о болезнях, которые они предотвращают. Потому-то они так легкомысленно относятся к вопросу прививания своих детей, находя при этом массу бессмысленных и лженаучных доводов. Но вакцину работают и сегодня. Достаточно лишь проводить вакцинацию согласно утвержденному графику.
Миф №3. Можно самостоятельно выбирать, какую прививку делать, а какую ‒ нет.
На данный момент детей, согласно правилам Минздрава, нужно прививать от десяти заболеваний: гепатита Б, туберкулеза, столбняка, коклюша, паротита, кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, гемофильной инфекции. Единственное заболевание, против которого больше не делается вакцинация – это оспа. Все остальные болезни по-прежнему несут опасность для здоровья детей.
Коронавирус и вакцина - что было ранее:
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.