Укол здоровья: ученые разоблачили топ-3 мифов о вакцинациях

Ученые разоблачили топ-3 мифов о вакцинациях / УНИАН

В последнее время все чаще и чаще родители отказываются прививать детей ‒ из-за надуманных, неверных и крайне опасных предрассудков.

Портал Рубежи здоровья составил топ-3 самых распространенных мифов о вакцинации.

Миф №1. Вакцинация не полностью безопасна для здоровья. Почти все вакцины вводятся посредством укола, который может вызвать боль, покраснение и отечность в месте инъекции. Иногда побочные эффекты выражаются поднятием температуры или аллергической реакцией. Но обходиться без вакцинации гораздо более опаснее.

Миф №2. Вакцины не работают так, как следует.

Поскольку некоторые виды вакцин изобретены и используются уже более полувека, то большинство молодых родителей не знают о болезнях, которые они предотвращают. Потому-то они так легкомысленно относятся к вопросу прививания своих детей, находя при этом массу бессмысленных и лженаучных доводов. Но вакцину работают и сегодня. Достаточно лишь проводить вакцинацию согласно утвержденному графику.

Миф №3. Можно самостоятельно выбирать, какую прививку делать, а какую ‒ нет.

На данный момент детей, согласно правилам Минздрава, нужно прививать от десяти заболеваний: гепатита Б, туберкулеза, столбняка, коклюша, паротита, кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, гемофильной инфекции. Единственное заболевание, против которого больше не делается вакцинация – это оспа. Все остальные болезни по-прежнему несут опасность для здоровья детей.

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