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Укрепляет иммунитет и подавляет раковые клетки: ученые рекомендуют этот травяной чай

22 октября 2020, 09:39

В нынешнем климате как никогда важно поддерживать сильную иммунную систему.

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В нынешнем климате как никогда важно поддерживать сильную иммунную систему/Pixabay

Жизнь может поставить под угрозу наше здоровье бесчисленными способами, но у нас есть жизненно важная защита от этих угроз - иммунная система. Иммунная система защищает организм от вредных веществ, микробов и изменений клеток, которые могут вызвать заболевание. Она состоит из различных органов, клеток и белков.

В нынешнем климате как никогда важно поддерживать сильную иммунную систему.

Как указывается в статье, опубликованной в журнале Institute for Quality and Efficiency in Health Care, без иммунной системы у нас не было бы возможности бороться с вредными веществами, которые попадают в наш организм извне, или с вредными изменениями, происходящими внутри нашего тела.

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Переживание глобальной пандемии - не единственный привлекательный аргумент для укрепления нашей иммунной защиты. Поддержание сильной иммунной системы также может помочь бороться с болезненными изменениями в организме, такими как раковые клетки.

Исследования показывают, что вы можете вмешаться, чтобы укрепить свою иммунную систему и получить от этого пользу для здоровья.

Одним из наиболее широко известных решений является прием эхинацеи, также называемой пурпурной эхиной.

Эхинацея
Многочисленные исследования показали, что это растение может помочь вашей иммунной системе бороться с инфекциями и вирусами / Pixabay

Древнее лечебное средство на травах, родом из Северной Америки, содержится в таблетках, настойках, экстрактах и ​​чаях.

Многочисленные исследования показали, что это растение может помочь вашей иммунной системе бороться с инфекциями и вирусами, что может помочь вам быстрее оправиться от болезней.

Это одна из причин, почему эхинацею часто используют для профилактики или лечения простуды.

Обзор 14 исследований показал, что прием эхинацеи может снизить риск развития простуды более чем на 50 процентов и сократить продолжительность простуды на полтора дня.

Противораковые свойства

Исследования в пробирках показали, что экстракты эхинацеи могут подавлять рост раковых клеток и даже вызывать гибель раковых клеток.

В одном исследовании в пробирке было показано, что экстракт эхинацеи пурпурной и хикоровая кислота (естественным образом обнаруженная в растениях эхинацеи) вызывают гибель раковых клеток.

В другом исследовании в пробирке экстракты растений эхинацеи (Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia и Echinacea pallida) убивали раковые клетки человека из поджелудочной железы и толстой кишки, стимулируя процесс, называемый апоптозом или контролируемой гибелью клеток.

Исследователи считают, что этот эффект происходит из-за иммуностимулирующих свойств эхинацеи.

Были некоторые опасения, что эхинацея может взаимодействовать с традиционными методами лечения рака, такими как доксорубицин, но более новые исследования не обнаружили взаимодействия.

Общие советы по достижению долголетия

Эхинацея должна составлять лишь часть вашего общего подхода к здоровому образу жизни, и ваша приверженность здоровому и сбалансированному питанию - вот что важно.

По данным NHS, фрукты и овощи являются хорошим источником витаминов, минералов и клетчатки, и должны составлять чуть более трети пищи, которую вы едите каждый день.

Рекомендуется есть не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день.

Есть доказательства того, что люди, которые едят не менее пяти порций фруктов и овощей в день, имеют более низкий риск сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.

Вы также должны заниматься аэробикой средней интенсивности по 150 минут каждую неделю, добавляет Национальная служба здравоохранения.

здоровье иммигрант
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