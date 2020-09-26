Укрепляет иммунитет: какой алкоголь полезен осенью

Медики уверены, что вино может укрепить иммунитет. И лучший вариант - красное сухое натуральное.
В период простуд очень важно поддерживать иммунитет в форме. И в этом поможет не чеснок, лимон или имбирь, а вкусный, приятный и полезный алкогольный напиток. Главное - помнить о дозах и не превращать лечение в попойку.
Так, врачи говорят, что с наступлением влажной и прохладной осени можно побаловать себя бокалом красного сухого вина, а можно сделать на его основе теплый и ароматный глинтвейн, пишет clutch.ua.
Медики уверены, что вино может укрепить иммунитет. И лучший вариант - красное сухое натуральное. Дело в удивительном веществе ресвератроле, которое содержится в кожуре винограда. Оно признано эликсиром молодости, может снижать уровень сахара в крови, препятствовать развитию больных клеток и бороться с воспалениями.
Кроме того ресвератрол - мощный антиоксидант, который улучшает кровообращение, работу сердечной мышцы, приводит в тонус сосуды, а также предотвращает повышению холестерина в организме.
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Врачи рекомендуют осенью пить вино в виде глинтвейна. Красное вино нагревают и добавляют в него цедру лимона и специи - корицу и гвоздику. Эти компоненты оказывают антимикробное воздействие, повышают силы организма.
Гвоздика и корица помогут справиться с осенней хандрой — они снижают уровень стресса и успокаивают нервы. Кроме того, после небольшого бокала горячего вина сон будет более крепким и спокойным.
Важно помнить о дозах. Врачи говорят, что для женщин максимум - один бокал, а для мужчин - два. Злоупотребление произведет обратный эффект.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Команда исследователей из США выяснила ‒ как влияет группа крови человека на его здоровье, психику и тягу к спиртному.
- До того исследователи установили, что всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к зависимости от алкоголя.
- В США эксперты после долгих исследований выяснили, какие именно алкогольные напитки больше остальных несут пользы для здоровья. В список вошли красное вино, темное пиво, сангрия и коктейль "Кровавая Мэри" (основа ‒ водка + томатный сок).