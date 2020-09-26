Укрепляет иммунитет: какой алкоголь полезен осенью

Осенью врачи рекомендуют пить вино / Reuters

В период простуд очень важно поддерживать иммунитет в форме. И в этом поможет не чеснок, лимон или имбирь, а вкусный, приятный и полезный алкогольный напиток. Главное - помнить о дозах и не превращать лечение в попойку.

Так, врачи говорят, что с наступлением влажной и прохладной осени можно побаловать себя бокалом красного сухого вина, а можно сделать на его основе теплый и ароматный глинтвейн, пишет clutch.ua.

Медики уверены, что вино может укрепить иммунитет. И лучший вариант - красное сухое натуральное. Дело в удивительном веществе ресвератроле, которое содержится в кожуре винограда. Оно признано эликсиром молодости, может снижать уровень сахара в крови, препятствовать развитию больных клеток и бороться с воспалениями.

Кроме того ресвератрол - мощный антиоксидант, который улучшает кровообращение, работу сердечной мышцы, приводит в тонус сосуды, а также предотвращает повышению холестерина в организме.

Читайте такжеОпасные последствия для мужчин: как алкоголь влияет на тестостерон

Врачи рекомендуют осенью пить вино в виде глинтвейна. Красное вино нагревают и добавляют в него цедру лимона и специи - корицу и гвоздику. Эти компоненты оказывают антимикробное воздействие, повышают силы организма.

Гвоздика и корица помогут справиться с осенней хандрой — они снижают уровень стресса и успокаивают нервы. Кроме того, после небольшого бокала горячего вина сон будет более крепким и спокойным.

Важно помнить о дозах. Врачи говорят, что для женщин максимум - один бокал, а для мужчин - два. Злоупотребление произведет обратный эффект.

Напомним, ранее Главред сообщал: