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Уничтожает сердце: американские врачи назвали опасные продукты

13 октября 2020, 08:00

Увеличение количества ультрапереработанных пищевых продуктов на 5% может нанести вред здоровью сердца.

Сердце, лечение
Многие люди полагаются на нездоровую пищу, чтобы выжить, и это вредит их сердцу. / eluniverso.com

Ультра-обработанные продукты опасны для здоровья, благополучия и долголетия.

Новое исследование, проведенное учеными из Центров по контролю за заболеваниями, предполагает, что многие люди полагаются на нездоровую пищу, чтобы выжить, и это вредит их сердцу.

К таким продуктам относятся, к примеру, батончики мюсли, которые хранятся на полке в течение нескольких месяцев, консервированные продукты с загустителями и стабилизаторами, а также безалкогольные напитки, подслащенные кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы наши сердца работают.

"Эти продукты созданы так, чтобы их вкус был таким приятным", - сказал автор исследования доктор Зефенг Чжан, эпидемиолог из CDC, до того, как его исследование было опубликовано в Американском журнале клинического питания в октябре.

Ультра-обработанные продукты часто не только бедны питательными веществами, но и побуждают людей продолжать есть после того, как они насытятся. Это может быть связано с тем, что продукты питания имеют приоритет над датчиками естественного насыщения в организме, а также потому, что они предназначены для быстрого приема пищи и переваривания.

"Ультраобработанной пище часто не хватает клетчатки, - сказал Чжан. Это означает, что люди "не чувствуют себя такими же сытыми, как от настоящей еды".

Чжан и его коллеги обнаружили, что огромное количество людей полагаются на продукты, подвергнутые ультрафиолетовой обработке, для пропитания.

В рамках исследования Чжан и его команда из четырех других исследователей просмотрели более 11 200 человек, опрошенных в США в период с 2011 по 2016 год. Они обнаружили, что многие из этих людей, чтобы выжить, полагаются на сверхпереработанные товары. Более половины дневной нормы калорий опрошенных людей приходятся на продукты, подвергшиеся ультрапереработке.

Работа команды также предполагает, что сердца людей не в восторге от этих полуфабрикатов. На каждые 5% увеличения потребления обработанных пищевых продуктов наблюдалось соответствующее снижение сердечно-сосудистой системы на 0,13 балла. Другими словами, количество обработанных пищевых продуктов, которые едят люди, действительно имеет значение для здоровья их сердца.

Исследователи до сих пор точно не знают, почему обработанные продукты так вредны для нашего здоровья. Но что ясно из исследования Чжана и других исследований, так это то, что люди, которые едят больше обработанных пищевых продуктов, также имеют больше проблем с сердцем, умирают раньше, заболевают раком и набирают лишний вес.

"Ультраобработанная пища имеет много преимуществ", - ранее сказал исследователь питания Национального института здоровья США Кевин Холл, когда было опубликовано его блокбастерное исследование, в котором предполагалось, что люди, которые полагаются на ультраобработанные продукты, могут съедать на 500 калорий больше каждый день .

"Это дешево. Это хранится. Вам не обязательно иметь под рукой все свежие ингредиенты, которые могут испортиться. Вам не нужно иметь все оборудование, чтобы готовить эти блюда с нуля", - говорит он.

Основные продукты питания, такие как овощи, бобы, мясо, сыры и другие продукты, являются примерами необработанных или минимально обработанных пищевых продуктов. Из этих цельных или свежих форм продукты, подвергшиеся ультрапереработке, были преобразованы в полуфабрикаты.

"Ультра обработанные продукты часто содержат большое количество добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров, а также химических добавок", - сказал Чжан.

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Увеличение количества ультрапереработанных пищевых продуктов на 5% может нанести вред здоровью сердца / Pixabay

Эти продукты можно обрабатывать загустителями, красителями, стабилизаторами, глазурью и добавками. Их можно экструдировать, формовать или предварительно обрабатывать для жарки, прежде чем они будут упакованы в банки или обертки. Они могут содержать кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, белковые изоляты или переэтерифицированные масла (заменители трансжиров, которые сейчас широко запрещены).

Примеры включают в себя множество фасованных батончиков мюсли и сухих завтраков, газированные безалкогольные напитки, конфеты, маргарин, энергетические напитки, ароматизированные йогурты, куриные наггетсы и хот-доги.

В этом исследовании не проводилось глубокого изучения того, какие продукты сверхвысокой обработки могут быть наиболее вредными, и трудно определить, насколько выбор диеты людей может влиять на их другие жизненные предпочтения или обстоятельства (например, уровень активности, доступ к пище, доход или история семьи).

Если увеличение количества ультрапереработанных пищевых продуктов на 5% может нанести вред здоровью сердца, то небольшое снижение потребления ультра-обработанных продуктов, например, замена упакованных закусок фруктами, овощами или орехами, может помочь вашему сердцу.

"Перекусите цельнозерновым хлебом", - предложил он, вместо того, чтобы выбирать белый пушистый хлеб (просто убедитесь, что он включает слова "цельнозерновой" и не является продуктом из рафинированного зерна).

Он говорит, что даже если вы "немного изменитесь" в том смысле, который вам может позволить ваш кошелек и расписание, эти тонкие различия со временем могут привести к улучшению общего состояния здоровья.

здоровье сердце
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