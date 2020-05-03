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Ром и пепси-кола: ученые узнали, как побороть жуткое похмелье

3 мая 2020, 21:32

В США провели исследование во время которого добровольцев поделили на три группы и после застолья дали выпить специальный раствор.

алкоголь
Ученые нашли средство от похмелья / УНИАН

Все мы знаем о том, что увлекаться алкогольными напитками не стоит, но не всегда во время застолья удается соблюдать это правило и держать себя в руках. В противном случае на следующий день человека мучает сильное похмелье.

По информации MedicalXpress, недавно американские ученые провели интересное исследование, в котором участвовали 214 человек возрастом от 18 до 65 лет.

Так, ровно за 45 минут до употребления алкоголя, а также сразу после этого добровольцам дали выпить специальный раствор.

Людей поделили на три группы:

  • Испытуемые первой группы пили раствор с экстрактами корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, магний, калий, ивы, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, фолиевую кислоту и тиамин, инулин и стевиолгликозиды.
  • Второй группе дали добавку без растительных экстрактов,
  • Третья группа добровольцев получила плацебо.

До и после употребления спиртного у добровольцев замерили давление и взяли анализы мочи и крови. Данные о состоянии участников эксперимента ученые собрали также спустя 12 часов.

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Добровольцы пили алкоголь в течение 4 часов.

Как выяснилось, в трех группах интенсивность симптомов похмелья была различной. Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил эликсир с растительными экстрактами и витаминами. У них уменьшилась головная боль по сравнению с участниками, принявшими плацебо, на 34%. Тошнота сократилась на 42%, беспокойство - на 41%, чувство безразличия - на 27%. Вторая группа не заметила особых улучшений.

По словам ученых, состояние выпивших алкоголь добровольцев улучшили содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. Также эксперты выяснили, что спиртное не всегда приводит к потере жидкости в организме.

Как ранее писал Главред, доктор Евгений Комаровский сообщил о том, чтобы меньше нервничать, можно выпить примерно 50 мл алкоголя при расчете на напиток, который содержит 40% спирта. Такая доза алкоголя обладает достаточно неплохим психотерапевтическим эффектом.

Также напомним, Евгений Комаровский также говорил, что во время карантина из-за коронавируса здоровому человеку можно пить пиво, но необходимо помнить, что этот напиток очень калорийный, а больным людям не стоит употреблять алкоголь.

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