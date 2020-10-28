Упражнения против высокого давления: эксперты рассказали о тренировках дома

Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы. / Фото: newsru.co.il

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы.

Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы.

Это может быть вызвано неправильным питанием или недостаточным количеством упражнений. Один из самых простых способов избежать гипертонии - это изменить режим домашних тренировок.

По данным клиники Майо, упражнения имеют решающее значение для поддержания здорового артериального давления.

Он добавил, что лучшими видами упражнений для пациентов с гипертонией являются аэробные упражнения.

Есть несколько аэробных упражнений, которые вы можете выполнять дома, в том числе ходьба, бег трусцой (на месте), катание на велосипеде (с использованием велотренажера) или даже танцы.

Всего 30 минут физической активности в большинстве дней должно быть достаточно, чтобы снизить артериальное давление."Образ жизни играет важную роль в лечении высокого кровяного давления", - говорится в сообщении.

"Регулярная физическая активность - например, 150 минут в неделю или около 30 минут в большинство дней недели - может снизить ваше кровяное давление примерно на 5-8 мм рт.ст., если у вас высокое кровяное давление.

"Важно быть последовательным, потому что, если вы перестанете тренироваться, ваше кровяное давление может снова подняться.

"Если у вас повышенное артериальное давление, упражнения могут помочь вам избежать развития гипертонии. Если у вас уже есть гипертония, регулярная физическая активность может снизить артериальное давление до более безопасного уровня".

Вы также можете снизить кровяное давление, выполняя высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT).

HIIT предполагает использование коротких упражнений интенсивной энергии с периодами более легкой активности.

Силовые тренировки - еще один важный аспект снижения артериального давления.

Вы должны включать в свой распорядок тренировок около двух дней в неделю силовых тренировок.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы обычно проявляются, только если у вас чрезвычайно высокое кровяное давление.

Наиболее распространенные симптомы высокого кровяного давления включают стук в груди, обнаружение крови в моче и сильные головные боли.

Очень важно, чтобы все взрослые старше 40 лет проверяли свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.