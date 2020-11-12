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Ушную серу связали с проявлением неприятного состояния

12 ноября 2020, 22:08

Ушная сера является "концентрационным измерителем" гормона стресса - кортизола.

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Ушная сера является "концентрационным измерителем" гормона стресса - кортизола/Pixаbay

Содержимое ушной серы может дать четкую картину того, как вы себя чувствуете. По словам доктора Филиппы Кайе, ушная сера является "концентрационным измерителем" гормона стресса - кортизола.

Как отметила медик, у людей с психическими расстройствами, такими как тревога и депрессия, уровень кортизола в ушной сере выше.

Доктор Андрес Эран-Вивес из Университетского колледжа Лондона 2 ноября 2020 года опубликовал исследовательскую работу по этому вопросу. "Как известно, отбор проб кортизола является сложной задачей", - сказал доктор Херан-Вивес. "Уровень гормона может колебаться", - пояснил он. "Но уровень кортизола в ушной сере кажется более стабильным".

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Вместе со своей командой исследователей доктор Херане-Вивес тестировал различные методы отбора проб кортизола. Набрав 37 участников исследования, исследователи обнаружили, что образцы ушной серы содержат больше кортизола, чем образцы волос.

Более того, на отбор проб ушной серы "меньше всего могли повлиять сопутствующие факторы".

Ушная сера

Вырабатываемая железами в ушном канале, по информации WebMD, ушная сера улавливает пыль и другие мелкие частицы от повреждения или заражения барабанной перепонки.

Как правило, воск высыхает и выпадает из уха вместе с остающимся мусором.

Однако иногда ушная сера может накапливаться в барабанной перепонке, что может привести к:

  • Снижению слуха
  • Головокружению
  • Боли в ушах
  • Ощущению закупорки или полноты
  • Звону в ухе
  • Кашлю

Признаки инфекции следующие:

  • Серьезная боль
  • Дренаж из слухового прохода
  • Зуд
  • Запах из уха
  • Высокая температура

Накопление и закупорка ушной серы обычно происходит из-за использования ватных тампонов.

Несмотря на то, что ватные палочки могут удалить поверхностную ушную серу, они могут протолкнуть оставшуюся часть глубже в слуховой проход.

Те, кто носит слуховой аппарат или беруши, более склонны к закупорке ушной серы.

Быстрая поездка в клинику терапевта поможет удалить излишки воска с помощью кюретки, ушных капель или осторожного отсасывания.

Удаление ушной серы в домашних условиях

Вы можете смягчить ушную серу, нанеся несколько капель детского масла, минерального масла, глицерина или безрецептурных смягчающих капель.

Помимо ушной серы и уровня стресса, доктор Филиппа предупредила о высоком уровне холестерина.

Если вам меньше 60 лет и у вас "сероватое кольцо вокруг глаза, это может быть признаком повышенного холестерина". В клинике Mayo Clinic описали его как "серую или белую дугу, видимую выше и ниже внешней части роговицы".

Довольно часто встречается с возрастом, это вызвано отложениями жира и не требует никакого лечения. Однако у более молодых людей это может быть признаком семейной гиперлипидемии.

Это наследственное заболевание вызывает высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови.

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