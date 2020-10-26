Усталость: 3 способа побороть изнеможение с помощью продуктов

Если вам сейчас не хватает энергии, вы не одиноки. / 1zoom.ru

Все время от времени чувствуют усталость, и есть множество причин усталости. Истощение может быть вызвано психологическими, физическими причинами или причинами, связанными с образом жизни. Как только вы выясните первопричину, вы можете повысить свой уровень энергии несколькими способами.

Express.co.uk поговорил с врачом и соучредителем Revvies Джоном Нолан-Нейланом, чтобы узнать, как бороться с усталостью.

Если вам сейчас не хватает энергии, вы не одиноки.

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Джон Нолан-Нейлан сказал: "В этом году мы испытывали огромную нагрузку на наши энергетические уровни - будь то умственное, физическое или даже финансовое. Сейчас как никогда важно, чтобы мы смогли взбодриться и пережить трудные времена, которые мы переживаем".

Помимо хорошего ночного сна, сбалансированного питания и физических упражнений, вот пять способов бороться с усталостью, не употребляя энергетический напиток.

Зеленый чай

Слишком много кофеина приведет к потере сна и большей усталости.

Нолан-Нейлан говорит: "Зеленый чай не содержит столько кофеина, как кофе. Тем не менее, этого достаточно, чтобы сделать его эффективным в снижении утомляемости и повышении внимания, благодаря присутствию аминокислоты, известной как L-теанин.

"Зеленый чай не только снижает уровень стресса, но также может помочь улучшить качество сна, что очень важно для хорошего начала дня", - говорит он.

Женьшень

Женьшень - медленнорастущее растение и одно из самых популярных лечебных трав. Продукты из женьшеня - это не просто модно, они доказали, что они увеличивают энергию.

Нолан-Нейлан сказал: "Считается, что женьшень улучшает ваше самочувствие, и было показано, что он помогает бороться с усталостью и повышает уровень энергии. Как адаптоген, он поддерживает и уравновешивает гормоны стресса, нейротрансмиттеры и другие химические вещества, производимые вашим организмом. Это помогает повысить вашу энергию, когда вы чувствуете себя истощенным, а также может помочь вам успокоиться, когда вам трудно расслабиться".

Если вам нужно быстро набраться энергии, можно взять энергетическую полоску.

Киви

Киви восхитителен, полезен для вас и заряжает энергией.

Нолан-Нейлан сказал: "Известно, что увеличение потребления магния помогает повысить уровень энергии, а в киви, в частности, его большое количество. По данным Университета Отаго, употребление двух киви в день может улучшить настроение и повысить уровень энергии".

Ешьте его самостоятельно или наслаждайтесь смузи, в любом случае работает!