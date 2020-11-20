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В Африке людей атаковала неизвестная болезнь: назван симптом

20 ноября 2020, 09:37

Источник неизвестной болезни может находиться в океане, узнали журналисты.

В Сенегале свыше 100 рыбаков подхватили неизвестную болезнь – Новая неизвестная болезнь
В Сенегале рыбаки подхватили неизвестную болезнь / Reuters

В Африке – на западе Сенегала – людей атаковала неизвестная болезнь, заразились свыше 100 рыбаков, у них появились высыпания на коже в виде струпьев.

Очаг заболевания зафиксирован недалеко от Дакара (столица Сенегала) между двумя портовыми городами – Мбур и Рюфиск, пишет Dacar Actu.

Издание добавило, что заболевших госпитализировали в Рюфиске на территории стадиона.

Неизвестную болезнь подхватили рыбаки, которые выходили на промысел между Мбуром и Рюфиском, поэтому считается, что источник заболевания находится где-то в океане.

Из-за обнаружения неизвестной болезни власти Рюфиска решили срочно провести совещание и пригласили на него представителей рыболовной отрасли.

Справка. Сенегал – это страна, которая находится в Западной Африке. Государство получило название от реки Сенегал, пишет Wikipedia. На западе государства находится Атлантический океан.

новая неизвестная болезнь Новости Сенегала
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