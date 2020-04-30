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Качественная сперма и ранняя смерть: в чем вред и польза яиц

30 апреля 2020, 18:21

Чем вредны яйца и в чем польза яиц для женщин и мужчин, выяснил Главред.

В чем опасность яиц для всех - доводы за и против
В чем опасность яиц для всех - доводы за и против / 1zoom.ru

Яйца куриные и перепелиные, гусиные и яйца индейки, вареные и всмятку – перечислять можно до бесконечности. Яйца с детства одни из самых частых гостей на нашем столе. Без яиц – хотя бы в качестве одного из ингредиентов праздничного блюда – не обходится, пожалуй, не одно застолье.

Яичница на завтрак, вареное яйца на перекус, пасхальные яйца как неотъемлемая часть Пасхи, яйца под майонезом на день рождения и Новый год – мало кто не есть яйца хотя бы раз в неделю по тому или иному поводу.

Но, как и всякий продукт, яйца несут в себе пользу и вред. Главред выяснил, чем вредны яйца и какая от них польза нашему организму.

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Яйца – польза

1. Витамины и минералы – в каждом яйце 12 основных витаминов и еще 96% минералов. Они очень полезны беременным для развития плода, а мужчинам – для улучшения качества сперматозоидов.

2. Яйца помогают при похудении – речь про вареные яйца. Они хорошо насыщают – соответственно есть потом хочется меньше.

3. Белок яйца содержит все основные аминокислоты. Он усваивается организмом на 93,7% (для сравнения: белок рыбы, который считается одним из наиболее усваиваемых, усваивается на 76%).

4. В желтке яйца есть лецитин – он кормит мозг и улучшает память. Заодно полезен для печени. Еще желток поднимает настроение и помогает бороться с усталостью, отвечает за профилактику проблем со зрением.

5. Благодаря витамину Е яйца полезны для сердца.

6. Яйца благодаря холину предупреждают рак груди – для профилактики достаточно 2-3 яиц в день.

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Яйца – вред

1. Сальмонеллез – это касается не только сырых яиц, но также плохо прожаренной глазуньи или если съесть яйцо всмятку.

2. Холестерин в яйцах – его тут 2/3 от ежедневного лимита. Поэтому и есть яйца советуют не чаще 3-х раз на неделе. Детальнее читайте в нашем материале Ученые предупредили о смертельной опасности куриных яиц.

3. Риск преждевременной смерти: много яиц – 7 и более штук в неделю – увеличивают риск преждевременной смерти у мужчин (на 23%).

4. Инфаркт и инсульт: у диабетиков потребление яиц увеличивает риск смерти от инфаркта и инсульта в 2 раза.

5. Аллергия – чаще всего встречается у маленьких деток.

6. Яйца несут отрицательную энергию. Это из разряда суеверий, но на всякий случай упомянем и про такой эффект. По поверью, яйца забирают отрицательную энергию каждого, кто к ним притронулся. Поэтому ими так часто пользуются знахари. И когда человек съедает яйцо – он глотает и всю собранную им энергетику.

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