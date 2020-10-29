В Европе нашли новый "аграрный" штамм коронавируса

Европейские медики-ученые совершили новое открытие
В странах Евросоюза зафиксировали новый штамм коронавируса, который быстро распространяется среди сельскохозяйственных рабочих. Он получил название 20A.EU1.
Соответствующие результаты исследования ученых из Швеции и Испании были опубликованы на сайте Базельского университета (Швейцария). Исследователи выяснили, что вторая волны пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих.
Начиная с лета нынешнего года он распространился по большей части стран Западной Европы и на сегодняшний день на него приходится значительная доля новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус-"мутант" назвали 20A.EU1. Распространился он во многом благодаря аграриям-рабочим, которые возвращались из отпусков в Испании.
По мнению ученых, вирус 20A.EU1 не похож ни на одну ныне известную версию вируса Sars-Cov-2. До него уже случалась мутация, которая и привела к появлению штамма коронавируса D614G. Она, как предполагается, сделала инфекцию более заразной.
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Коронавирус в мире - что было ранее:
- Норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.
- "Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", - объяснил главный врач коммуны Туве Росстад.