В Европе нашли новый "аграрный" штамм коронавируса / REUTERS

В странах Евросоюза зафиксировали новый штамм коронавируса, который быстро распространяется среди сельскохозяйственных рабочих. Он получил название 20A.EU1.

Соответствующие результаты исследования ученых из Швеции и Испании были опубликованы на сайте Базельского университета (Швейцария). Исследователи выяснили, что вторая волны пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих.

Начиная с лета нынешнего года он распространился по большей части стран Западной Европы и на сегодняшний день на него приходится значительная доля новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус-"мутант" назвали 20A.EU1. Распространился он во многом благодаря аграриям-рабочим, которые возвращались из отпусков в Испании.

По мнению ученых, вирус 20A.EU1 не похож ни на одну ныне известную версию вируса Sars-Cov-2. До него уже случалась мутация, которая и привела к появлению штамма коронавируса D614G. Она, как предполагается, сделала инфекцию более заразной.

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