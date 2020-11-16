​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​

Украинцев атакует опасный грипп / УНИАН

Кроме пандемии коронавируса в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа​. Как говорят эксперты, в этом году они создадут дополнительную опасность для украинцев. А в соединении с COVID-19 это может привести к серьезным осложнениям и смерти.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на сегодня эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в пяти областях Украины.​

Ляшко уточнил, что за минувшую неделю ОРВИ заболело около 170 тыс. человек, 30% из них — дети.

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Какие штаммы гриппа будут бушевать в Украине:

Вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1) pdm09. В народе – "свиной" грипп, который вызвал пандемию в 2009 году

Вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – подтип свиного гриппа

Вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)

Вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)

Грипп типа А бывает не только у людей, а еще у птиц и свиней. Из-за широты носителей и его способности изменяться, вирус гриппа типа А может быть разнообразным. Он может вызвать эпидемию на отдельных территориях. Самые распространенные – H1N1 и H3N2.

Грипп типа В встречается только у людей. Он не делится на подтипы и у него есть конкретные вирусные линии и штаммы.

По словам медиков, инкубационный период для всех четырех штаммов одинаковый – до недели (в среднем двое суток).

Симптомы при гриппе:

головная боль,

озноб,

боль в мышцах и суставах,

боль в горле,

повышение температуры тела до 40 градусов,

кашель,

насморк,

потеря аппетита.

Кроме того, при заболевании вирусами типа А еще может быть боль в глазах и светобоязнь, а также тошнота и диарея.

Медики отмечает, что в группу риска заболевания гриппом входят дети до 5 лет и взрослые старше 60-ти, беременные женщины, люди с избыточным весом и хроническими заболеваниями.

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