УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​

16 ноября 2020, 19:57

В этом сезоне в Украине будут бушевать четыре штамма гриппа типа А и В.

Украинцев атакует опасный грипп / УНИАН

Кроме пандемии коронавируса в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа​. Как говорят эксперты, в этом году они создадут дополнительную опасность для украинцев. А в соединении с COVID-19 это может привести к серьезным осложнениям и смерти.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на сегодня эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в пяти областях Украины.​

Ляшко уточнил, что за минувшую неделю ОРВИ заболело около 170 тыс. человек, 30% из них — дети.

Читайте такжеЗаражение сразу гриппом и коронавирусом: в Минздраве предупредили об опасности

Какие штаммы гриппа будут бушевать в Украине:

  • Вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1) pdm09. В народе – "свиной" грипп, который вызвал пандемию в 2009 году
  • Вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – подтип свиного гриппа
  • Вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)
  • Вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)

Грипп типа А бывает не только у людей, а еще у птиц и свиней. Из-за широты носителей и его способности изменяться, вирус гриппа типа А может быть разнообразным. Он может вызвать эпидемию на отдельных территориях. Самые распространенные – H1N1 и H3N2.

Грипп типа В встречается только у людей. Он не делится на подтипы и у него есть конкретные вирусные линии и штаммы.

По словам медиков, инкубационный период для всех четырех штаммов одинаковый – до недели (в среднем двое суток).

Симптомы при гриппе:

  • головная боль,
  • озноб,
  • боль в мышцах и суставах,
  • боль в горле,
  • повышение температуры тела до 40 градусов,
  • кашель,
  • насморк,
  • потеря аппетита.

Кроме того, при заболевании вирусами типа А еще может быть боль в глазах и светобоязнь, а также тошнота и диарея.

Медики отмечает, что в группу риска заболевания гриппом входят дети до 5 лет и взрослые старше 60-ти, беременные женщины, люди с избыточным весом и хроническими заболеваниями.

Грипп - о чем ранее сообщал Главред:

  • Учены провели исследование и выяснили, что медики, которые сделали прививку от гриппа, реже своих коллег болели COVID-19.
  • Инфекционист Евгений Дубровский сообщил, что между коронавирусом COVID-19 и гриппом есть главное отличие. По его словам, самые тяжелые симптомы гриппа проявляются в первый день заболевания, а коронавирус "разгоняется постепенно".
  • Ульяна Супрун рассказала, что коронавирус и грипп имеют много общих симптомов, поэтому диагностировать эти заболевания лучше с помощью теста.
  • Экс-чиновница отметила, что при гриппе нет ряда симптомов, которые характерны для COVID-19, – это потеря обоняния, потеря способности чувствовать вкус и затрудненное дыхание.

коронавирус штаммы гриппа новости Украины Виктор Ляшко
Сейчас вы просматриваете новость «​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлениемГлавный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазмаВлажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма Почему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причинуПочему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину Врач назвала тихих врагов либидоВрач назвала тихих врагов либидо
Следующий материал

Последние новости

20:04
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы
20:01
Новый кризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдуме
19:57
​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​ Видео
19:51
В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками Видео
19:47
Украинец признан самым сильным человеком планеты Фото Видео
Реклама
19:45
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
19:44
Симптомы диабета: когда нужно срочно записаться к врачу Видео
19:27
"Прикрываются народом": эксперт объяснил "зуд" с принятием закона о референдуме
19:24
В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке
19:01
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
19:00
Ученые предупредили о вспышке еще одной болезни после COVID-19
18:56
​В Азербайджане назвали число жертв войны в Карабахе Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября Видео
18:51
У вакцины Pfizer от Covid-19 обнаружили побочный эффект
18:39
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
18:37
Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо Видео
18:27
В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021
18:16
Синоптик рассказал, когда ударят лютые морозы в Украине​ Видео
18:08
Министр образования заговорил о начале обучения в школах с 5 лет
18:04
Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню
Реклама
18:00
В ВОЗ ошарашили прогнозом по пандемии, несмотря на вакцину
17:59
"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко Видео
17:56
С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat Видео
17:38
"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича Видео
17:37
В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19 Видео
17:30
Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ
17:27
Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни Видео
17:25
Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра
17:24
Вакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%
17:18
Новая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговли Видео
17:17
Первый официальный турнир Valorant уже в самом разгаре: где и когда смотреть? Видео
17:06
Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки Видео
16:56
В Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня
16:46
Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности Видео
16:35
Cоздатель вакцины от COVID-19 сделал мрачный прогноз по "коронавирусной" зиме
16:13
Тысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз Видео
16:12
Танці з зірками - Сергей Мельник высказался о своем изгнании Видео
15:47
"Послала на х*й": Верещук рассказала, как поругалась со скандальным "слугой народа" Видео
15:38
Бумбокс высказали свою версию событий на концерте во Львове
15:33
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
Реклама
14:58
Беларуси грозит отключение от SWIFT: Тихановская анонсировала новый удар по режиму Лукашенко Видео
14:57
Zno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНО Видео
14:41
Санду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей Крым Видео
14:38
Почему не стоит делить аккаунт в медиа-сервисах с семьей и друзьями
14:30
Поработайте в больницах: в Минздраве дали совет бизнесменам, пострадавшим от карантина Видео
14:30
Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито
14:14
Война в Карабахе – победа Турции и её оружия над Россией
14:01
В сети показали последнее фото Армена Джигарханяна перед смертью
13:59
Суд отменил заочный арест Януковича: первые детали неожиданного решения Видео
13:54
Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять