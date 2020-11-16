​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​

В этом сезоне в Украине будут бушевать четыре штамма гриппа типа А и В.
Кроме пандемии коронавируса в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Как говорят эксперты, в этом году они создадут дополнительную опасность для украинцев. А в соединении с COVID-19 это может привести к серьезным осложнениям и смерти.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на сегодня эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в пяти областях Украины.
Ляшко уточнил, что за минувшую неделю ОРВИ заболело около 170 тыс. человек, 30% из них — дети.
Читайте такжеЗаражение сразу гриппом и коронавирусом: в Минздраве предупредили об опасности
Какие штаммы гриппа будут бушевать в Украине:
- Вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1) pdm09. В народе – "свиной" грипп, который вызвал пандемию в 2009 году
- Вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – подтип свиного гриппа
- Вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)
- Вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)
Грипп типа А бывает не только у людей, а еще у птиц и свиней. Из-за широты носителей и его способности изменяться, вирус гриппа типа А может быть разнообразным. Он может вызвать эпидемию на отдельных территориях. Самые распространенные – H1N1 и H3N2.
Грипп типа В встречается только у людей. Он не делится на подтипы и у него есть конкретные вирусные линии и штаммы.
По словам медиков, инкубационный период для всех четырех штаммов одинаковый – до недели (в среднем двое суток).
Симптомы при гриппе:
- головная боль,
- озноб,
- боль в мышцах и суставах,
- боль в горле,
- повышение температуры тела до 40 градусов,
- кашель,
- насморк,
- потеря аппетита.
Кроме того, при заболевании вирусами типа А еще может быть боль в глазах и светобоязнь, а также тошнота и диарея.
Медики отмечает, что в группу риска заболевания гриппом входят дети до 5 лет и взрослые старше 60-ти, беременные женщины, люди с избыточным весом и хроническими заболеваниями.
Грипп - о чем ранее сообщал Главред:
- Учены провели исследование и выяснили, что медики, которые сделали прививку от гриппа, реже своих коллег болели COVID-19.
- Инфекционист Евгений Дубровский сообщил, что между коронавирусом COVID-19 и гриппом есть главное отличие. По его словам, самые тяжелые симптомы гриппа проявляются в первый день заболевания, а коронавирус "разгоняется постепенно".
- Ульяна Супрун рассказала, что коронавирус и грипп имеют много общих симптомов, поэтому диагностировать эти заболевания лучше с помощью теста.
- Экс-чиновница отметила, что при гриппе нет ряда симптомов, которые характерны для COVID-19, – это потеря обоняния, потеря способности чувствовать вкус и затрудненное дыхание.