В Украину завезли первые вакцины от опасных штаммов гриппа

В ЦОЗ напомнили, что прошлого эпидсезона от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек.
В аптеках Украины появилась первая трехвалентная вакцина против гриппа.
Об этом в пятницу, 2 октября, на странице в Facebook сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
Уточняется, что уже доступна в продаже первая партия (30 360 доз) вакцины "Джис Флю" (Южная Корея). Этот препарат прошел лабораторный контроль.
Также в страну завезли 45 тысяч доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды). Она поступит в продажу после лабораторного контроля.
Кроме того, ориентировочно через две недели будет в продаже четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция).
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Эксперты пояснили, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в северном полушарии этого эпидсезона, четырехвалентная – от четырех.
В ЦОЗ напомнили, что прошлого эпидсезона от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн людей (12,9% населения), 63% из которых – дети до 17 лет. Прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения). Доля детей среди привитых составила 10,5%.
Коронавирус в Украине:
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- При этом ученые установили, что коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки". Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.