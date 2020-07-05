Вакцина от COVID-19 станет проблемой: эксперт объяснила причину

Мир может столкнуться с дефицитом вакцины от COVID-19 / Reuters

Обеспечить всех нуждающихся пациентов вакциной от коронавирусной инфекцией будет крайне сложно. Поэтому ключевой проблемой сразу после появления препарата станет его дефицит в мировом масштабе.

Об этом заявила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает Украина 24.

По ее словам, стандартный период разработки вакцины – 1,5 года, так как это сложный процесс. Однако существует вероятность, что из-за пандемии работа по разработке вакцины может завершиться раньше.

Скалецкая также считает, что как только исследователи представят вакцину, на препарат мгновенно появится колоссальный спрос, который значительно превысит предложение – многие страны будут пытаться первыми приобрести препарат.Читайте такжеЗеленский рассказал, кому из украинцев грозит обязательная вакцинация от COVID-19

"Потребность в вакцине больше, чем возможности производителей, и весь мир попытается встать в очередь к потенциальным производителям, чтобы иметь возможность приобрести дозы. Вопрос экономического соревнования стран, кто первый встанет в очередь, будет актуален", - добавила Скалецкая, подчеркнув, что руководство государств и ВОЗ должны привести специальный список, в котором будет указано, какая категория граждан должна быть первой в очереди на получение вакцины.

Ранее доктор Екатерина Амосова рассказала, почему вакцина от COVID-19 не появится раньше 2021 года.

Напомним, в ВОЗ сделали предположение, согласно которому вакцина против коронавирусной инфекции может быть изобретена уже в ближайшие месяцы.