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Врач рассказал, когда изобретут вакцину от COVID-19 и кому она будет доступна

Сделать прививку от коронавируса сможет не каждый.

27 июня 2020, 22:21
Вакцина, коронавирус
Вакцина от COVID-19 может появиться не раньше 2021 года / Global Look Press

Вакцину против коронавирусной инфекции изобретут в лучшем случае через 1,5 года. Скорее всего, вакцина будет доступна не каждому, так как ее количество наверняка ограничат.

Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Алферов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, вакцина от COVID-19 будет изобретена как минимум через 1,5 года. Причем должны будут проведены соответствующие исследования, которые должны подтвердить ее качество, безопасность и эффективность.

"В лучшем случае, пройдет 1,5 года до изобретения вакцины и до окончания всех необходимых клинических исследований. Если вакцина доказала свои защитные свойства – это хорошо, но она должна еще доказать свою безопасность по отношению к тем, кому она вводится", - отметил инфекционист.Читайте такжеВ США объяснили, почему Китай не заинтересован в вакцине от COVID-19

Также он добавил, что, по всей вероятности, вакцину изобретут в ограниченном количестве и бесплатно сделать прививку будет нельзя.

Кроме того, врач не решился спрогнозировать, когда такая вакцина может быть доступна в Украине.

"И когда уже вакцина поступит к нам и мы сможем ею пользоваться – спрогнозировать трудно", - подчеркнул Алферов.

Напомним, в недавнем интервью главный санврач Украины Виктор Ляшко предположил, что вакцина от COVID-19 может появиться как минимум через 18 месяцев. Сейчас он советует украинцам делать прививки от других инфекционных заболеваний.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова заявила, что вакцина от коронавируса вряд ли появится до конца этого года.

коронавирус коронавирус в Украине Вакцина Covid-19
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