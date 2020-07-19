Угроза обострения COVID-19: эксперт рассказал, кому вакцина уже не поможет

Вакцина может спровоцировать обострение / Фото: zt-rada.gov.ua

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии РФ Александр Гинцбург рассказал о перспективах появления вакцины от коронавируса.

Он обратил внимание на то, что определенной категории пациентов вакцина от COVID-19 не поможет.

По его словам, людям с тяжелыми заболеваниями иммунной системы не подойдет вакцина от коронавирусной инфекции, пишет ria.ru.

Ученый добавил, что пациентам из этой группы перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом, поскольку препарат может спровоцировать обострение.

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Напомним, ранее известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала о том, что сыворотка крови, взятая у одной тысячи доноров, уже имеет специфические антитела к различным ОРВИ.

По ее словам, коронавирусные инфекции, вызывающие пандемии, мутируют несколько раз в год, поэтому нет никакого смысла создавать вакцины.