Вакцина от коронавируса: в Минздраве рассказали, на что рассчитывать украинцам

Максим Степанов оценил перспективы появления вакцины от COVID-19 / Reuters

Украина ведет переговоры по поставке вакцины от COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, как только вакцина появится на рынке, будут проведены переговоры о ее закупке.

"Мы активно проводим политику по договоренности поставки вакцин в Украину как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и в ближайшее время могут изготовить вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами", - сказал Степанов.

По его словам, в Украине зарегистрировано 4 клинических испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении COVID-19.

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Степанов добавил, что Минздрав отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни, и при необходимости вводит в национальный протокол лечения COVID-19 необходимые препараты.

Напомним, ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Стоимость препарата может измениться, но пока планируется продавать препарат по цене в 50-60 долларов (примерно 1540 грн).

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В свою очередь в Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19. Ляшко подчеркнул, что Минздрав напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет.