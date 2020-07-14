Спасение близко: названы сроки начала производства вакцины от COVID-19

Создание вакцины от COVID-19 на финишной прямой / Фото: zt-rada.gov.ua

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии РФ Александр Гинцбург рассказал о подготовке производства вакцины от коронавируса.

По его словам, вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа, передает ria.ru.

"Где-то числа 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", — отметил он.

По его словам, к середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, а гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой.

Он пояснил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте будет вестись наблюдение за пациентами, получившими препарат. Гинцбург уточнил, что если у людей появятся какие-то побочные эффекты, то может быть принято решение об отзыве разрешение.

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Он добавил, что частные компании начнут производить вакцину от коронавируса в начале-середине сентября, а на сегодня продолжаются переговоры с частными предприятиями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую сейчас тестирует англо-шведская фармацевтическая компания АstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании.