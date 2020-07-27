Вакцина от коронавируса станет бесполезной: в Минздраве сделали неожиданное заявление

Эффективность вакцины от коронавируса может оказаться под вопросом / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что стремительно распространяющийся по всему миру коронавирус сильно мутирует.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась на YouTube канале Кабмина.

По его словам, эти обстоятельства ставят под вопрос эффективность вакцины от коронавируса, которая сейчас разрабатывается.

Несмотря на то, что вирус становится все более уязвимым, наблюдается его стремительное распространяется по миру, подчеркнул глава Минздрава.

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"На что влияет мутация? Она влияет в том числе на непосредственное изготовление вакцины и может вызвать неэффективность этой вакцины", - добавил Степанов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что вакцину против китайской коронавирусной инфекции уже активно разрабатывают в нескольких странах.

Он подчеркнул, что даже если препарат появится только в 2021 году, Украина должна приложить максимум усилий для получения вакцины одной из первых.