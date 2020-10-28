Вакцинация от гриппа: 3 способа сделать ее эффективнее

Эксперты говорят, что есть несколько способов сделать прививку от гриппа более эффективной. / Фото pixabay.com

Приближается сезон гриппа, и в этом году в разгар пандемии COVID-19 оставаться здоровым становится еще более важным. Врачи рекомендуют сделать вашу ежегодную прививку от гриппа раньше, чем позже, и предупредить о "твиндемии" - о двух респираторных заболеваниях, поражающих медицинскую систему одновременно.

Хотя вакцины от COVID-19 пока нет, она есть от гриппа. Эксперты говорят, что есть несколько способов сделать прививку от гриппа более эффективной.

Высыпайтесь

Чтобы сделать прививку от гриппа максимально эффективной, все начинается с хорошего ночного сна. Исследование, опубликованное в International Journal of Behavioral Medicine, показало, что недостаточный сон перед прививкой от гриппа может привести к тому, что вакцинация будет только наполовину эффективной. Пока вы спите, ваше тело восстанавливается и укрепляет вашу иммунную систему.

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Но это исследование показало, что у людей, которые мало спали, было меньше антител к гриппу. Меньше сна, более уязвимая иммунная система. Семь-десять часов сна в ночь перед вакцинацией или даже за всю неделю до вакцинации могут иметь жизненно важное значение для того, чтобы ваша прививка от гриппа действительно выполняла свою работу.

Сделайте прививку от гриппа утром

Прививка от гриппа утром может быть более полезной для здоровья. Исследования показывают, что у тех, кто получает вакцину от гриппа между 9 и 11 часами утра, вырабатывается в два раза больше антител по сравнению с теми, кто получил прививку позже в тот же день.

Но хотя время суток важно, время года тоже стоит отметить. Вы должны стремиться сделать прививку от гриппа к концу октября. Врачи говорят, что после прививки от гриппа требуется около двух недель, чтобы организм выработал антитела, необходимые для борьбы с вирусом. .

Будьте последовательны в своих тренировках

Все мы знаем, что оставаться в форме и поддерживать здоровый вес полезно, когда речь идет о снижении риска многих заболеваний, включая грипп.

Но исследование, опубликованное в Журнале Американского гериатрического общества, на самом деле показало, что "регулярные упражнения на выносливость улучшают реакцию на вакцину против гриппа". Люди, которые делали кардио в этом исследовании, были лучше защищены в течение всего сезона гриппа, чем люди, которые просто тренировались на гибкость. Начните или продолжайте заниматься кардио-тренировками уже сейчас.