Валериана: свойства, преимущества и побочные эффекты

Валериана чаще всего используется при расстройствах сна.

Валериана - это трава, которая растет в Европе и некоторых частях Азии и Северной Америке. Лекарство Валерианы производится из корня.

Валериана чаще всего используется при расстройствах сна, особенно при неспособности спать (бессонница). Валериана также используется перорально при тревоге и психологическом стрессе. В производстве экстракты и масло из валерианы используются в качестве ароматизатора в пищевых продуктах и напитках. Как и алоэ вера, растение является очень полезным.

Валериана

Валериана действует как успокоительное средство на мозг и нервную систему.

Бессонница

Большинство исследований показывают, что прием валерианы может сократить время, необходимое для засыпания, примерно на 15-20 минут. Валериана также улучшает качество сна. Дозы 400-900 мг экстракта валерианы, принимаемые за 2 часа до сна, кажутся наиболее эффективными. Для достижения оптимального результата, может потребоваться использование валерианы в течение нескольких дней, даже до четырех недель.

Некоторые исследования показывают, что валериана может помочь улучшить сон в сочетании с другими травами, включая хмель и лимонный бальзам. Прием валерианы может также улучшить качество сна людей, которые отказываются от снотворного. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что валериана не избавляет от бессонницы так быстро, как "снотворное".

Симптомы менопаузы

Ежедневный прием 675-1060 мг корня валерианы в течение 8 недель может снизить тяжесть и частоту приливов у женщин в постменопаузе.

Беспокойство

Считается, что прием валерианы может уменьшить чувство беспокойства. Однако другие исследования не показали никакого эффекта. Противоречивые результаты могут быть связаны с различиями в используемых дозах или типом и серьезностью тревоги, которую лечат.

Прием валерианы и зверобоя улучшает симптомы депрессии

Депрессия

Ранние исследования показывают, что прием валерианы и зверобоя улучшает симптомы депрессии. Прием более высоких доз валерианы (1000 мг) со зверобоем улучшает симптомы депрессии быстрее, чем низкие дозы (500 мг).

Менструальные спазмы (дисменорея)

Прием 255 мг валерианы три раза в день в течение двух менструальных циклов уменьшает боль и потребность в других болеутоляющих средствах во время менструации.

Стресс

Ученые выяснили, что прием 600 мг валерианы за 7 дней до теста на психическое напряжение снижает кровяное давление, частоту сердечных сокращений и чувство давления в состоянии стресса. Другое исследование показало, что прием 100 мг валерианы перед выступлением перед аудиторией снижает чувство тревоги. Кроме того, стало известно, что прием однократной дозы комбинированного препарата, содержащего 360 мг валерианы и 240 мг бальзама с лимоном ночью, снижает беспокойство, вызванное стрессом.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) называет корень валерианы "общепризнанным безопасным" (GRAS), однако сообщается о незначительных побочных эффектах.

Возможные побочные эффекты включают в себя:

Головная боль;

Головокружение;

Расстройство желудка;

Раздражительность;

Хотя корень валерианы обычно считается безопасным, его не должны принимать следующие люди:

Женщины, которые беременны или кормят грудью. Риск для развивающегося ребенка не оценивался, хотя в 2007 году исследование на крысах показало, что корень валерианы, скорее всего, не влияет на развивающегося ребенка.Дети младше 3 лет. Безопасность корня валерианы не проверялась у детей до 3 лет.

Не сочетайте корень валерианы с алкоголем, другими средствами для сна или антидепрессантами.

Также избегайте сочетания его с седативными препаратами, такими как барбитураты и бензодиазепины. Корень валерианы также оказывает седативное действие, и эффект может вызывать привыкание.

Если вы принимаете какие-либо лекарства, спросите своего врача, безопасно ли принимать корень валерианы. Корень валерианы также может усиливать эффект обезболивания. Если вы планируете операцию, сообщите своему врачу и анестезиологу, что вы принимаете корень валерианы.