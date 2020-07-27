Варикоз вен: симптомы, причины и факторы риска

Состояние очень распространено, особенно у женщин/Pixabay

Варикозное расширение вен, также известное как варикоз, возникает, когда ваши расширяются и переполняются кровью. Варикозные вены обычно выглядят опухшими и приподнятыми и имеют голубовато-пурпурный или красный цвет. Они часто бывают болезненными.

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Состояние очень распространено, особенно у женщин. Около 25 процентов всех взрослых имеют варикозное расширение вен. В большинстве случаев варикозное расширение вен появляется на голенях.

Варикозное расширение вен возникает, когда вены не функционируют должным образом. Вены имеют односторонние клапаны, которые предотвращают отток крови назад. Когда эти клапаны выходят из строя, кровь начинает собираться в венах, а не течет к сердцу. Вены затем увеличиваются. Варикозное расширение вен часто поражает ноги. Вены там самые дальние от вашего сердца, и гравитация затрудняет кровоток вверх.

Некоторые возможные причины варикозного расширения вен включают в себя:

беременность

менопауза

возраст старше 50

стояние в течение длительного времени

ожирение

семейная история варикозного расширения вен

Первичные симптомы варикозного расширения вен хорошо видны: это деформированные вены, как правило, на ногах. Вы также можете испытывать боль, отек, тяжесть и болезненность над или вокруг увеличенных вен.

В некоторых случаях могут развиться отеки и изменение цвета. В тяжелых случаях они могут значительно кровоточить вены и могут образоваться язвы.

Ваш врач, скорее всего, осмотрит ноги и видимые вены, пока вы сидите или стоите, чтобы диагностировать варикозное расширение вен. Они могут спросить вас о любой боли или симптомах, которые есть.

Ваш доктор также может сделать УЗИ, чтобы проверить кровоток. Это неинвазивный тест, в котором используются высокочастотные звуковые волны. Это позволяет врачу видеть, как кровь течет в ваших венах.

В зависимости от местоположения может быть сделана венограмма для дальнейшей оценки вен. Во время этого теста врач вводит специальный краситель в ноги и делает рентген области. Краска появляется на рентгеновских снимках, давая медику лучшее представление о том, как течет кровь.

Такие тесты, как УЗИ или венограммы, помогают убедиться, что другое расстройство, такое как сгусток крови или закупорка, не вызывает боль и отек в ногах.

В целом, врачи консервативны при лечении варикозного расширения вен. Вам, вероятно, посоветуют внести изменения в ваш образ жизни, вместо того, чтобы попробовать более агрессивные методы лечения.

Следующие изменения могут помочь предотвратить формирование или ухудшение варикозного расширения вен:

Избегайте длительного стояния на ногах.

Худейте или поддерживайте здоровый вес.

Делайте упражнения для улучшения вашего кровообращения.

Используйте компрессионные носки или чулки.

Если у вас уже есть варикозное расширение вен, вы должны предпринять следующие шаги, чтобы предотвратить появление новых варикозных вен.

поднимать ноги, когда вы отдыхаете или спите.

компрессия

Ваш врач может посоветовать вам носить специальные компрессионные носки или чулки. Они оказывают достаточное давление на ваши ноги, чтобы кровь могла легче течь к вашему сердцу. Они также уменьшают отеки.

Уровень сжатия варьируется, но большинство типов компрессионных чулок можно купить в аптеках или магазинах медицинских товаров.

Если изменения образа жизни не работают или если ваши варикозные вены вызывают сильную боль или наносят вред вашему здоровью в целом, ваш врач может попробовать провести инвазивную процедуру.

Лигирование и удаление вен - хирургическое лечение, требующее анестезии. Во время процедуры ваш хирург делает порезы на коже, рассекает варикозную вену и удаляет ее через разрезы. Хотя были разработаны обновленные варианты операций по удалению вен, они выполняются реже, потому что доступны новые, менее инвазивные варианты.

В настоящее время доступно большое количество минимально инвазивных вариантов лечения варикозного расширения вен. Среди них:

склеротерапия, с использованием жидких или пенных химических инъекций, чтобы заблокировать большую вену

микросклеротерапия с использованием жидких химических инъекций для блокирования вен меньшего размера

лазерная хирургия, использующая энергию света для перекрытия вены

внутривенная абляционная терапия с использованием тепловых и радиочастотных волн для перекрытия вены

эндоскопическая хирургия вены с использованием небольшого освещенного прицела, вставленного через небольшой разрез, чтобы заблокировать вену

Вы всегда должны поговорить с врачом о вариантах лечения и рисках, прежде чем выбрать метод. Рекомендуемый метод может зависеть от ваших симптомов, размера и расположения варикозной вены.

Варикозное расширение вен обычно ухудшается со временем. Это верно, даже если вы вносите необходимые изменения в образ жизни, чтобы контролировать их и справляться с болью. Хотя они могут быть неприглядными, они обычно не вызывают каких-либо долгосрочных медицинских проблем.

В некоторых случаях варикозное расширение вен может привести к язве или язвам на ногах, тромбам или хроническому воспалению. Если у вас тяжелый случай, ваши вены могут разорваться.