Вдох носом, выдох ртом: почему именно так нужно дышать во время занятий спортом

Есть несколько важных причин, почему во время физических упражнений нужно вдыхать носом, а выдыхать ртом.
Правильная техника дыхания во время занятий спортом – это вдох носом, выдох ртом. И для этого есть объективные причины.
Если неправильно дышать при упражнениях – то организм не получает достаточно кислорода. А это приводит к скачкам кровяного давления, приступам тошноты, головокружениям. Самые опасные последствия неправильного спортивного дыхания – обмороки и перегрузка сердца.
Очень часто – особенно у новичков – во время фитнеса болит в боку (покалывающая боль либо справа, либо слева). Чаще всего на это жалуются начинающие бегуны или адепты спортивной ходьбы. Так вот – это тоже последствие неправильного дыхания.
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Почему во время физических упражнений нужно вдыхать носом, а выдыхать ртом
Врачи и профессиональные тренеры советуют во время тренировки вдыхать через нос, а выдыхать через рот, потому что:
- Воздух, что поступает внутрь, предварительно согревается и увлажняется.
- Это защищает организм от бактерий и пылевых элементов.
- Во время вдоха через рот диафрагма "сжимает" легкие, благодаря чему учащается дыхание. Это в свою очередь сокращает приток кислорода, что необходим для сжигания и окисления жиров.
Важно: эксперты подчеркивают, что задерживать выдох, дотягивая до самого пика усилия, ни в коем случае нельзя. Такое дыхание перегружает вашу сердечно-сосудистую систему.
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