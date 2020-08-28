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ВИЧ и СПИД: симптомы, причины и факторы риска

28 августа 2020, 15:46

ВИЧ передается через жидкости организма.

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ВИЧ передается через жидкости организма/Pixabay

ВИЧ - это вирус, поражающий иммунную систему. Иммунная система помогает организму бороться с инфекциями. Без лечения ВИЧ заражает и убивает клетки CD4, которые представляют собой тип иммунных клеток, называемых Т-клетками. Со временем, когда ВИЧ убивает больше клеток CD4, организм с большей вероятностью может получить различные типы инфекций и рака.

ВИЧ передается через жидкости организма, в том числе:

  • кровь
  • сперма
  • вагинальные и ректальные жидкости
  • грудное молоко

Вирус не распространяется через воздух, воду или при случайном контакте.

Содержание

ВИЧ - это пожизненное заболевание, и в настоящее время лекарства от него нет, хотя многие ученые работают над его поиском. Однако с медицинской помощью, включая лечение, называемое антиретровирусной терапией, можно справиться с ВИЧ и жить с вирусом в течение многих лет.

Без лечения у человека с ВИЧ может развиться серьезное заболевание, называемое СПИДом. В этот момент иммунная система слишком слаба, чтобы бороться с другими болезнями и инфекциями. При отсутствии лечения продолжительность жизни со СПИДом составляет около трех лет. С помощью антиретровирусной терапии ВИЧ можно хорошо контролировать, а продолжительность жизни может быть почти такой же, как у тех, кто не заразился ВИЧ.

Что такое СПИД?

СПИД - это заболевание, которое может развиться у людей с ВИЧ. Это самая продвинутая стадия ВИЧ. Но то, что у человека ВИЧ, не означает, что у него разовьется СПИД.

ВИЧ убивает клетки CD4. У здоровых взрослых обычно число CD4 составляет от 500 до 1500 на кубический миллиметр. Человеку с ВИЧ, у которого число CD4 падает ниже 200 на кубический миллиметр, будет диагностирован СПИД.

У человека также может быть диагностирован СПИД, если у него ВИЧ и развивается оппортунистическая инфекция или рак, что редко встречается у людей, не инфицированных ВИЧ. Оппортунистическая инфекция, такая как пневмония, - это инфекция, в которой используется уникальная ситуация, например ВИЧ.

Без лечения ВИЧ может перейти в СПИД в течение десяти лет. От СПИДа нет лекарства, и без лечения продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около трех лет. Она может быть короче, если у человека развивается тяжелое оппортунистическое заболевание. Однако лечение антиретровирусными препаратами может предотвратить развитие СПИДа.

Если СПИД действительно развивается, это означает, что иммунная система серьезно ослаблена. Она больше не может бороться с большинством болезней и инфекций. Это делает человека уязвимым для широкого спектра болезней, в том числе:

  • пневмония
  • туберкулез
  • оральная молочница, грибковая инфекция во рту или горле
  • цитомегаловирус (CMV), тип вируса герпеса
  • криптококковый менингит, грибковая инфекция головного мозга
  • токсоплазмоз, инфекция головного мозга, вызванная паразитом
  • криптоспоридиоз, инфекция, вызванная кишечным паразитом
  • рак, включая саркому Капоши (СК) и лимфому

Укороченная продолжительность жизни, связанная с невылеченным СПИДом, не является прямым результатом самого синдрома. Скорее, это результат болезней и осложнений, возникающих в результате ослабления иммунной системы из-за СПИДа.

ВИЧ и СПИД: какая связь?

Чтобы заболеть СПИДом, человек должен заразиться ВИЧ. Но наличие ВИЧ не обязательно означает, что у кого-то разовьется СПИД.

Случаи заражения ВИЧ проходят в три стадии:

  • 1 стадия: острая стадия, первые несколько недель после передачи
  • 2 стадия: клиническая латентность или хроническая стадия
  • 3 стадия: СПИД

Скорость прогрессирования ВИЧ-инфекции в хроническую стадию значительно варьируется от человека к человеку. Без лечения это может длиться до десяти лет, прежде чем перерастет в СПИД. При лечении это может длиться бесконечно.

От ВИЧ нет лекарства, но его можно контролировать. Люди с ВИЧ часто имеют почти нормальную продолжительность жизни при раннем лечении антиретровирусной терапией. Технически нет лекарства и от СПИДа. Однако лечение может увеличить количество CD4 у человека до такой степени, что считается, что он больше не болен СПИДом. Кроме того, лечение обычно помогает справиться с оппортунистическими инфекциями.

Передача ВИЧ: факты

Любой может заразиться ВИЧ. Вирус передается с жидкостями организма, которые включают:

  • кровь
  • сперма
  • вагинальные и ректальные жидкости
  • грудное молоко

Некоторые из способов передачи ВИЧ от человека к человеку включают:

  • через вагинальный или анальный секс - наиболее распространенный путь передачи, особенно среди мужчин, практикующих секс с мужчинами
  • путем совместного использования игл, шприцев и других предметов для инъекций наркотиков
  • путем совместного использования тату-оборудования без его стерилизации между использованием
  • во время беременности, родов или родов от женщины к ребенку
  • во время кормления грудью
  • через "предварительное пережевывание" или пережевывание детской пищи перед тем, как скормить ее
  • через контакт с кровью человека, живущего с ВИЧ, например, через укол иглой

Вирус также может передаваться при переливании крови или трансплантации органов и тканей.

Теоретически возможно, но считается крайне редко, чтобы ВИЧ передавался через:

  • оральный секс (только при кровоточащих деснах или открытых язвах во рту)
  • укус человека с ВИЧ (только если слюна кровоточит или во рту есть открытые язвы)
  • контакт между поврежденной кожей, ранами или слизистыми оболочками и кровью человека, живущего с ВИЧ

ВИЧ НЕ распространяется через:

  • кожный контакт
  • объятия, рукопожатия или поцелуи
  • воздух или воду
  • совместное использование еды или напитков, включая питьевые фонтанчики
  • слюна, слезы или пот (если не смешаны с кровью человека с ВИЧ)
  • совместное использование туалета, полотенец или постельного белья
  • комары или другие насекомые

Важно отметить, что если человек с ВИЧ проходит лечение и его вирусная нагрузка постоянно не определяется, передать вирус другому человеку практически невозможно.

СПИД
Как только кто-то заражается ВИЧ, он начинает воспроизводиться в его организме. / svit24.net

Причины ВИЧ

ВИЧ - это разновидность вируса, поражающего африканских шимпанзе. Ученые подозревают, что вирус обезьяньего иммунодефицита (SIV) перешел от шимпанзе к человеку, когда люди потребляли инфицированное мясо шимпанзе. Попав в человеческую популяцию, вирус мутировал в то, что мы теперь знаем как ВИЧ. Вероятно, это произошло еще в 1920-х годах.

ВИЧ передавался от человека к человеку по всей Африке в течение нескольких десятилетий. В конце концов вирус перекочевал в другие части мира. Ученые впервые обнаружили ВИЧ в образце крови человека в 1959 году.

Как только кто-то заражается ВИЧ, он начинает воспроизводиться в его организме. Иммунная система человека реагирует на антигены (части вируса), вырабатывая антитела (клетки, которые борются с вирусом).

Время между контактом с ВИЧ и его обнаружением в крови называется периодом окна ВИЧ. У большинства людей выявляемые антитела к ВИЧ вырабатываются в течение 23–90 дней после заражения.

Если человек сдает тест на ВИЧ в период окна, скорее всего, он получит отрицательный результат. Однако в это время они все еще могут передавать вирус другим. Если кто-то думает, что он, возможно, заразился ВИЧ, но результат теста за это время оказался отрицательным, он должен повторить тест через несколько месяцев для подтверждения (время зависит от используемого теста). И в это время им необходимо использовать презервативы, чтобы предотвратить возможное распространение ВИЧ.

Тем, у кого во время окна отрицательный результат теста, может оказаться полезным постконтактная профилактика (PEP). Это лекарство, которое принимают после контакта с ВИЧ для предотвращения заражения ВИЧ. ПКП необходимо принять как можно скорее после контакта; его следует принять не позднее, чем через 72 часа после воздействия, но в идеале до этого момента.

Еще один способ предотвратить заражение ВИЧ - это доконтактная профилактика (ДКП). Комбинация препаратов от ВИЧ, принимаемых до потенциального контакта с ВИЧ, PrEP может снизить риск заражения или распространения ВИЧ при постоянном приеме.

При тестировании на ВИЧ важно время. Узнайте больше о том, как время влияет на результаты тестирования на ВИЧ.

Ранние симптомы ВИЧ

Первые несколько недель после заражения ВИЧ называются стадией острой инфекции. За это время вирус быстро размножается. Иммунная система человека в ответ вырабатывает антитела к ВИЧ. Это белки, борющиеся с инфекцией.

На этом этапе у некоторых людей сначала нет никаких симптомов. Однако многие люди испытывают симптомы в первые месяц или два после заражения вирусом, но часто не осознают, что они вызваны ВИЧ. Это связано с тем, что симптомы острой стадии могут быть очень похожи на симптомы гриппа или других сезонных вирусов. Они могут быть от легких до тяжелых, могут приходить и уходить, и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Ранние симптомы ВИЧ могут включать:

  • высокая температура
  • озноб
  • увеличение лимфатических узлов
  • общие боли
  • кожная сыпь
  • больное горло
  • головная боль
  • тошнота
  • расстройство желудка

Поскольку эти симптомы похожи на симптомы распространенных заболеваний, таких как грипп, человек с ними может не думать, что ему нужно обращаться к врачу. И даже если они это сделают, их лечащий врач может заподозрить грипп или мононуклеоз и даже не подумать о ВИЧ.

Независимо от того, есть у человека симптомы или нет, в этот период его вирусная нагрузка очень высока. Вирусная нагрузка - это количество ВИЧ, обнаруженное в кровотоке. Высокая вирусная нагрузка означает, что в это время ВИЧ может легко передаваться другому человеку.

Начальные симптомы ВИЧ обычно проходят в течение нескольких месяцев, когда человек переходит в хроническую или латентную клиническую стадию ВИЧ. Эта стадия может длиться многие годы или даже десятилетия при лечении.

Каковы симптомы ВИЧ?

Примерно через месяц ВИЧ переходит в латентную клиническую стадию. Этот этап может длиться от нескольких лет до нескольких десятилетий. У некоторых людей в это время симптомы не проявляются, у других симптомы могут быть минимальными или неспецифическими. Неспецифический симптом - это симптом, не относящийся к одному конкретному заболеванию или состоянию.

Эти неспецифические симптомы могут включать:

  • головные боли и другие боли
  • увеличение лимфатических узлов
  • рецидивирующие лихорадки
  • ночные поты
  • усталость
  • тошнота
  • рвота
  • понос
  • потеря веса
  • кожная сыпь
  • рецидивирующие оральные или вагинальные дрожжевые инфекции
  • пневмония
  • опоясывающий лишай

Как и на ранней стадии, ВИЧ все еще заразен в это время даже без симптомов и может передаваться другому человеку. Однако человек не узнает, что у него ВИЧ, если он не пройдет тестирование. Если у кого-то есть эти симптомы и он думает, что он мог заразиться ВИЧ, важно пройти тестирование.

Симптомы ВИЧ на этой стадии могут появляться и исчезать, или они могут быстро прогрессировать. Это прогрессирование можно существенно замедлить с помощью лечения. При постоянном применении этой антиретровирусной терапии хронический ВИЧ может длиться десятилетиями и, вероятно, не перерастет в СПИД, если лечение было начато достаточно рано.

Является ли сыпь признаком ВИЧ?Около 90 процентов людей с ВИЧ испытывают изменения на своей коже. Сыпь часто является одним из первых симптомов ВИЧ-инфекции. Как правило, сыпь при ВИЧ проявляется в виде множества небольших плоских и приподнятых красных высыпаний.

Сыпь, связанная с ВИЧ

ВИЧ делает кого-то более восприимчивым к кожным заболеваниям, потому что вирус разрушает клетки иммунной системы, которые борются с инфекцией. Сопутствующие инфекции, которые могут вызвать сыпь, включают:

  • контагиозный моллюск
  • простой герпес
  • опоясывающий лишай

Внешний вид сыпи, ее продолжительность и методы лечения зависят от причины.

Каковы симптомы СПИДа?

СПИД относится к синдрому приобретенного иммунодефицита. При этом состоянии иммунная система ослаблена из-за ВИЧ, который обычно не лечили в течение многих лет. Если ВИЧ обнаружен и начато лечение антиретровирусной терапией на ранней стадии, у человека обычно не разовьется СПИД.

У людей с ВИЧ может развиться СПИД, если их ВИЧ не будет диагностирован до поздней стадии или если они знают, что у них ВИЧ, но не принимают постоянно антиретровирусную терапию. У них также может развиться СПИД, если у них есть тип ВИЧ, устойчивый к антиретровирусному лечению (не отвечающий на него).

Без надлежащего и последовательного лечения у людей, живущих с ВИЧ, может быстрее развиться СПИД. К этому времени иммунная система сильно повреждена, и ей труднее бороться с инфекциями и болезнями. Используя антиретровирусную терапию, человек может поддерживать хроническую ВИЧ-инфекцию без развития СПИДа в течение десятилетий.

Симптомы СПИДа могут включать:

  • рецидивирующая лихорадка
  • хроническое увеличение лимфатических узлов, особенно подмышек, шеи и паха
  • хроническая усталость
  • ночные поты
  • темные пятна под кожей или внутри рта, носа или век
  • язвы, пятна или поражения рта и языка, гениталий или ануса
  • шишки, поражения или высыпания на коже
  • рецидивирующая или хроническая диарея
  • быстрое похудение
  • неврологические проблемы, такие как проблемы с концентрацией внимания, потеря памяти и спутанность сознания
  • тревога и депрессия

Антиретровирусная терапия контролирует вирус и обычно предотвращает прогрессирование до СПИДа. Также можно лечить другие инфекции и осложнения СПИДа. Это лечение должно быть адаптировано к индивидуальным потребностям человека.

вич спид ВИЧ/СПИД
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