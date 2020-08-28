ВИЧ и СПИД: симптомы, причины и факторы риска

ВИЧ передается через жидкости организма/Pixabay

ВИЧ - это вирус, поражающий иммунную систему. Иммунная система помогает организму бороться с инфекциями. Без лечения ВИЧ заражает и убивает клетки CD4, которые представляют собой тип иммунных клеток, называемых Т-клетками. Со временем, когда ВИЧ убивает больше клеток CD4, организм с большей вероятностью может получить различные типы инфекций и рака.

ВИЧ передается через жидкости организма, в том числе:

кровь

сперма

вагинальные и ректальные жидкости

грудное молоко

Вирус не распространяется через воздух, воду или при случайном контакте.

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ВИЧ - это пожизненное заболевание, и в настоящее время лекарства от него нет, хотя многие ученые работают над его поиском. Однако с медицинской помощью, включая лечение, называемое антиретровирусной терапией, можно справиться с ВИЧ и жить с вирусом в течение многих лет.

Без лечения у человека с ВИЧ может развиться серьезное заболевание, называемое СПИДом. В этот момент иммунная система слишком слаба, чтобы бороться с другими болезнями и инфекциями. При отсутствии лечения продолжительность жизни со СПИДом составляет около трех лет. С помощью антиретровирусной терапии ВИЧ можно хорошо контролировать, а продолжительность жизни может быть почти такой же, как у тех, кто не заразился ВИЧ.

СПИД - это заболевание, которое может развиться у людей с ВИЧ. Это самая продвинутая стадия ВИЧ. Но то, что у человека ВИЧ, не означает, что у него разовьется СПИД.

ВИЧ убивает клетки CD4. У здоровых взрослых обычно число CD4 составляет от 500 до 1500 на кубический миллиметр. Человеку с ВИЧ, у которого число CD4 падает ниже 200 на кубический миллиметр, будет диагностирован СПИД.

У человека также может быть диагностирован СПИД, если у него ВИЧ и развивается оппортунистическая инфекция или рак, что редко встречается у людей, не инфицированных ВИЧ. Оппортунистическая инфекция, такая как пневмония, - это инфекция, в которой используется уникальная ситуация, например ВИЧ.

Без лечения ВИЧ может перейти в СПИД в течение десяти лет. От СПИДа нет лекарства, и без лечения продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около трех лет. Она может быть короче, если у человека развивается тяжелое оппортунистическое заболевание. Однако лечение антиретровирусными препаратами может предотвратить развитие СПИДа.

Если СПИД действительно развивается, это означает, что иммунная система серьезно ослаблена. Она больше не может бороться с большинством болезней и инфекций. Это делает человека уязвимым для широкого спектра болезней, в том числе:

пневмония

туберкулез

оральная молочница, грибковая инфекция во рту или горле

цитомегаловирус (CMV), тип вируса герпеса

криптококковый менингит, грибковая инфекция головного мозга

токсоплазмоз, инфекция головного мозга, вызванная паразитом

криптоспоридиоз, инфекция, вызванная кишечным паразитом

рак, включая саркому Капоши (СК) и лимфому

Укороченная продолжительность жизни, связанная с невылеченным СПИДом, не является прямым результатом самого синдрома. Скорее, это результат болезней и осложнений, возникающих в результате ослабления иммунной системы из-за СПИДа.

Чтобы заболеть СПИДом, человек должен заразиться ВИЧ. Но наличие ВИЧ не обязательно означает, что у кого-то разовьется СПИД.

Случаи заражения ВИЧ проходят в три стадии:

1 стадия: острая стадия, первые несколько недель после передачи

2 стадия: клиническая латентность или хроническая стадия

3 стадия: СПИД

Скорость прогрессирования ВИЧ-инфекции в хроническую стадию значительно варьируется от человека к человеку. Без лечения это может длиться до десяти лет, прежде чем перерастет в СПИД. При лечении это может длиться бесконечно.

От ВИЧ нет лекарства, но его можно контролировать. Люди с ВИЧ часто имеют почти нормальную продолжительность жизни при раннем лечении антиретровирусной терапией. Технически нет лекарства и от СПИДа. Однако лечение может увеличить количество CD4 у человека до такой степени, что считается, что он больше не болен СПИДом. Кроме того, лечение обычно помогает справиться с оппортунистическими инфекциями.

Любой может заразиться ВИЧ. Вирус передается с жидкостями организма, которые включают:

кровь

сперма

вагинальные и ректальные жидкости

грудное молоко

Некоторые из способов передачи ВИЧ от человека к человеку включают:

через вагинальный или анальный секс - наиболее распространенный путь передачи, особенно среди мужчин, практикующих секс с мужчинами

путем совместного использования игл, шприцев и других предметов для инъекций наркотиков

путем совместного использования тату-оборудования без его стерилизации между использованием

во время беременности, родов или родов от женщины к ребенку

во время кормления грудью

через "предварительное пережевывание" или пережевывание детской пищи перед тем, как скормить ее

через контакт с кровью человека, живущего с ВИЧ, например, через укол иглой

Вирус также может передаваться при переливании крови или трансплантации органов и тканей.

Теоретически возможно, но считается крайне редко, чтобы ВИЧ передавался через:

оральный секс (только при кровоточащих деснах или открытых язвах во рту)

укус человека с ВИЧ (только если слюна кровоточит или во рту есть открытые язвы)

контакт между поврежденной кожей, ранами или слизистыми оболочками и кровью человека, живущего с ВИЧ

ВИЧ НЕ распространяется через:

кожный контакт

объятия, рукопожатия или поцелуи

воздух или воду

совместное использование еды или напитков, включая питьевые фонтанчики

слюна, слезы или пот (если не смешаны с кровью человека с ВИЧ)

совместное использование туалета, полотенец или постельного белья

комары или другие насекомые

Важно отметить, что если человек с ВИЧ проходит лечение и его вирусная нагрузка постоянно не определяется, передать вирус другому человеку практически невозможно.

Как только кто-то заражается ВИЧ, он начинает воспроизводиться в его организме. / svit24.net

ВИЧ - это разновидность вируса, поражающего африканских шимпанзе. Ученые подозревают, что вирус обезьяньего иммунодефицита (SIV) перешел от шимпанзе к человеку, когда люди потребляли инфицированное мясо шимпанзе. Попав в человеческую популяцию, вирус мутировал в то, что мы теперь знаем как ВИЧ. Вероятно, это произошло еще в 1920-х годах.

ВИЧ передавался от человека к человеку по всей Африке в течение нескольких десятилетий. В конце концов вирус перекочевал в другие части мира. Ученые впервые обнаружили ВИЧ в образце крови человека в 1959 году.

Как только кто-то заражается ВИЧ, он начинает воспроизводиться в его организме. Иммунная система человека реагирует на антигены (части вируса), вырабатывая антитела (клетки, которые борются с вирусом).

Время между контактом с ВИЧ и его обнаружением в крови называется периодом окна ВИЧ. У большинства людей выявляемые антитела к ВИЧ вырабатываются в течение 23–90 дней после заражения.

Если человек сдает тест на ВИЧ в период окна, скорее всего, он получит отрицательный результат. Однако в это время они все еще могут передавать вирус другим. Если кто-то думает, что он, возможно, заразился ВИЧ, но результат теста за это время оказался отрицательным, он должен повторить тест через несколько месяцев для подтверждения (время зависит от используемого теста). И в это время им необходимо использовать презервативы, чтобы предотвратить возможное распространение ВИЧ.

Тем, у кого во время окна отрицательный результат теста, может оказаться полезным постконтактная профилактика (PEP). Это лекарство, которое принимают после контакта с ВИЧ для предотвращения заражения ВИЧ. ПКП необходимо принять как можно скорее после контакта; его следует принять не позднее, чем через 72 часа после воздействия, но в идеале до этого момента.

Еще один способ предотвратить заражение ВИЧ - это доконтактная профилактика (ДКП). Комбинация препаратов от ВИЧ, принимаемых до потенциального контакта с ВИЧ, PrEP может снизить риск заражения или распространения ВИЧ при постоянном приеме.

При тестировании на ВИЧ важно время. Узнайте больше о том, как время влияет на результаты тестирования на ВИЧ.

Первые несколько недель после заражения ВИЧ называются стадией острой инфекции. За это время вирус быстро размножается. Иммунная система человека в ответ вырабатывает антитела к ВИЧ. Это белки, борющиеся с инфекцией.

На этом этапе у некоторых людей сначала нет никаких симптомов. Однако многие люди испытывают симптомы в первые месяц или два после заражения вирусом, но часто не осознают, что они вызваны ВИЧ. Это связано с тем, что симптомы острой стадии могут быть очень похожи на симптомы гриппа или других сезонных вирусов. Они могут быть от легких до тяжелых, могут приходить и уходить, и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Ранние симптомы ВИЧ могут включать:

высокая температура

озноб

увеличение лимфатических узлов

общие боли

кожная сыпь

больное горло

головная боль

тошнота

расстройство желудка

Поскольку эти симптомы похожи на симптомы распространенных заболеваний, таких как грипп, человек с ними может не думать, что ему нужно обращаться к врачу. И даже если они это сделают, их лечащий врач может заподозрить грипп или мононуклеоз и даже не подумать о ВИЧ.

Независимо от того, есть у человека симптомы или нет, в этот период его вирусная нагрузка очень высока. Вирусная нагрузка - это количество ВИЧ, обнаруженное в кровотоке. Высокая вирусная нагрузка означает, что в это время ВИЧ может легко передаваться другому человеку.

Начальные симптомы ВИЧ обычно проходят в течение нескольких месяцев, когда человек переходит в хроническую или латентную клиническую стадию ВИЧ. Эта стадия может длиться многие годы или даже десятилетия при лечении.

Примерно через месяц ВИЧ переходит в латентную клиническую стадию. Этот этап может длиться от нескольких лет до нескольких десятилетий. У некоторых людей в это время симптомы не проявляются, у других симптомы могут быть минимальными или неспецифическими. Неспецифический симптом - это симптом, не относящийся к одному конкретному заболеванию или состоянию.

Эти неспецифические симптомы могут включать:

головные боли и другие боли

увеличение лимфатических узлов

рецидивирующие лихорадки

ночные поты

усталость

тошнота

рвота

понос

потеря веса

кожная сыпь

рецидивирующие оральные или вагинальные дрожжевые инфекции

пневмония

опоясывающий лишай

Как и на ранней стадии, ВИЧ все еще заразен в это время даже без симптомов и может передаваться другому человеку. Однако человек не узнает, что у него ВИЧ, если он не пройдет тестирование. Если у кого-то есть эти симптомы и он думает, что он мог заразиться ВИЧ, важно пройти тестирование.

Симптомы ВИЧ на этой стадии могут появляться и исчезать, или они могут быстро прогрессировать. Это прогрессирование можно существенно замедлить с помощью лечения. При постоянном применении этой антиретровирусной терапии хронический ВИЧ может длиться десятилетиями и, вероятно, не перерастет в СПИД, если лечение было начато достаточно рано.

Является ли сыпь признаком ВИЧ?Около 90 процентов людей с ВИЧ испытывают изменения на своей коже. Сыпь часто является одним из первых симптомов ВИЧ-инфекции. Как правило, сыпь при ВИЧ проявляется в виде множества небольших плоских и приподнятых красных высыпаний.

ВИЧ делает кого-то более восприимчивым к кожным заболеваниям, потому что вирус разрушает клетки иммунной системы, которые борются с инфекцией. Сопутствующие инфекции, которые могут вызвать сыпь, включают:

контагиозный моллюск

простой герпес

опоясывающий лишай

Внешний вид сыпи, ее продолжительность и методы лечения зависят от причины.

СПИД относится к синдрому приобретенного иммунодефицита. При этом состоянии иммунная система ослаблена из-за ВИЧ, который обычно не лечили в течение многих лет. Если ВИЧ обнаружен и начато лечение антиретровирусной терапией на ранней стадии, у человека обычно не разовьется СПИД.

У людей с ВИЧ может развиться СПИД, если их ВИЧ не будет диагностирован до поздней стадии или если они знают, что у них ВИЧ, но не принимают постоянно антиретровирусную терапию. У них также может развиться СПИД, если у них есть тип ВИЧ, устойчивый к антиретровирусному лечению (не отвечающий на него).

Без надлежащего и последовательного лечения у людей, живущих с ВИЧ, может быстрее развиться СПИД. К этому времени иммунная система сильно повреждена, и ей труднее бороться с инфекциями и болезнями. Используя антиретровирусную терапию, человек может поддерживать хроническую ВИЧ-инфекцию без развития СПИДа в течение десятилетий.

Симптомы СПИДа могут включать:

рецидивирующая лихорадка

хроническое увеличение лимфатических узлов, особенно подмышек, шеи и паха

хроническая усталость

ночные поты

темные пятна под кожей или внутри рта, носа или век

язвы, пятна или поражения рта и языка, гениталий или ануса

шишки, поражения или высыпания на коже

рецидивирующая или хроническая диарея

быстрое похудение

неврологические проблемы, такие как проблемы с концентрацией внимания, потеря памяти и спутанность сознания

тревога и депрессия

Антиретровирусная терапия контролирует вирус и обычно предотвращает прогрессирование до СПИДа. Также можно лечить другие инфекции и осложнения СПИДа. Это лечение должно быть адаптировано к индивидуальным потребностям человека.