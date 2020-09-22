УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Виноград: в чем польза сладкого лакомства для здоровья

22 сентября 2020, 19:54

Чашка винограда обеспечивает примерно четверть вашей суточной потребности в витамине С.

виноград
Чашка винограда обеспечивает примерно четверть вашей суточной потребности в витамине С. / legkogotovit.com

Люди выращивали виноград еще в 6500 году до нашей эры, и в мифологии нескольких культур этот плод символизирует изобилие и плодородие.

Помимо того, что виноград совершенно великолепен и является основным ингредиентом нашего любимого вина, он обладает рядом преимуществ для здоровья. Вот простые способы включить эти драгоценные ягоды в ежедневные блюда и закуски.

Виноград богат питательными веществами

Чашка винограда обеспечивает примерно четверть вашей суточной потребности в витамине С, почти 20% витамина К и не менее 10% меди. Помимо поддержки иммунитета, витамин С необходим для восстановления ДНК и производства коллагена и серотонина.

Витамин С также помогает значительно увеличить усвоение железа из растительной пищи; более высокий уровень витамина С в крови связан с усилением сжигания жира как во время упражнений, так и в состоянии покоя. Витамин К необходим для образования костей, а его недостаток связан с повышенным риском переломов.

Медь играет важную роль в производстве энергии, а также в образовании коллагена и красных кровяных телец. Виноград также содержит меньшее количество нескольких ключевых питательных веществ, включая витамины группы B, калий и марганец.

Виноград поддерживает иммунитет

В дополнение к вышеупомянутым витаминам С и А, которые жизненно важны для иммунитета, виноград поддерживает иммунную систему благодаря своим естественным антимикробным свойствам. Порция в одну чашку также содержит около 70 грамм воды, которая важна для гидратации, кровообращения и здорового кровотока, а также удаления отходов.

Виноград содержит антиоксиданты против старения

Виноград содержит несколько различных антиоксидантов, в том числе те, которые, как известно, уменьшают воспаление и поддерживают здоровый кровоток. Антиоксиданты из винограда также связаны с улучшением функции мозга (включая память и способность к похуданию), замедлением старения и общим долголетием. Было доказано, что кверцетин в черном и красном винограде защищает от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Кверцетин также был связан с апоптозом - последовательностью самоуничтожения, которую организм использует для уничтожения изношенных или дисфункциональных клеток.

Виноград может помочь вам хорошо выспаться

Натуральный мелатонин, содержащийся в винограде, способствует более длительному и качественному сну. Это ключ, поскольку от бессонницы страдает треть населения, а недосыпание связано с рядом рисков для здоровья, включая депрессию, диабет 2 типа, сердечные заболевания и ожирение.

Виноград улучшает здоровье сердца

Виноград полезен для сердца во многих отношениях. Было показано, что он предотвращает затвердевание артерий, снижают кровяное давление, улучшают кровообращение, сдерживают свертывание крови и уменьшают воспаление. Исследования показывают, что виноград также помогает снизить уровень холестерина, уменьшая всасывание этого соединения в кровь.

Виноград защищает здоровое зрение

Лютеин и зеаксантин в винограде защищают сетчатку и хрусталик глаза. Было показано, что ягоды:

  • увеличивают дальность обзора;
  • уменьшают дискомфорт от бликов;
  • усиливают визуальный контраст;
  • сокращает время, необходимое глазам, чтобы оправиться от стресса яркого света. Динамический дуэт также помогает снизить риск дегенерации желтого пятна и катаракты, двух распространенных заболеваний глаз.

Виноград способствует здоровью пищеварительной системы

В винограде не так много клетчатки: в одной чашке содержится от одного до двух граммов. Но клетчатка и жидкость в винограде помогают поддерживать регулярную работу кишечника, а полифенолы винограда положительно воздействуют на кишечные бактерии, принося пользу здоровью. Они могут включать в себя рост микробов, связанных с укреплением иммунитета и позитивным настроением.

Как добавлять виноград в блюда

Виноград великолепен сам по себе в качестве закуски или фрукта на десерт, но его также можно добавлять в ряд блюд. Нарежьте и положите их в овсяные хлопья, салаты, а также приготовленные или охлажденные цельные зерна с травами. Превратите виноград в сальсу или чатни.

Вы также можете его приготовить. Виноград прекрасно обжаривается в духовке, отдельно или в сочетании с овощами, такими как брюссельская капуста, брокколи или сладкий картофель. Вы также можете добавить виноград в более полезные для вас лакомства. Попробуйте виноградный пирог или просто окуните их в растопленный черный шоколад.

виноград здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Виноград: в чем польза сладкого лакомства для здоровья». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:32
Известный кулинар объяснила, как приготовить шакшуку
20:30
"Баламут и хулиган": журналист ошарашил откровениями Путина о Навальном
20:11
Украинскую телеведущую забросали яйцами на улице
20:02
Зеленский предъявил претензии Минздраву из-за борьбы с коронавирусом
19:54
Виноград: в чем польза сладкого лакомства для здоровья Видео
19:46
Гороскоп для всех на 23 сентября: пополнение кошелька и неожиданные новости
19:44
Враг на десятилетия: как США намерены окончательно задавить Китай
19:36
Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020
19:31
В ЕС озвучили главное требование к Украине для получения кредита
19:23
Часть Украины накроют грозы: синоптик назвал дату Видео
19:21
Названы главные ошибки при стирке, которые портят вашу одежду Видео
19:00
Коронавирус бьет рекорды: ВОЗ обнародовала тревожную статистику Видео
18:46
Эксперт дал прогноз, чем закончится скандал с утечкой данных об отмывании денег олигархами
18:20
"Выпустил чуму": Трамп публично "выпорол" Китай
18:02
Экс-вице-премьер России намекнул на серьезную угрозу жизни Навального Видео
18:01
Единый билет на все виды транспорта - в Мининфраструктуры рассказали детали
17:29
Эксперт рассказал, какой сигнал Путин подает "ватникам" в Беларуси
17:11
Похудение с помощью воды: сколько пить, чтобы сбросить вес Видео
17:09
Зеленский инициировал создание переговорной площадки по деоккупации Крыма Видео
17:05
В России во время учений разбился истребитель
16:40
"Развратно": Кристина Асмус показала свои сочные виноградины
16:31
Евросоюз готовит санкционный "список Навального" Видео
16:09
Гороскоп на конец сентября: одному знаку Зодиака грозит черная полоса Видео
15:55
Пасынок Кернеса поведал, когда того выпишут из немецкой клиники
15:43
Экс-вице-премьер РФ сказал, почему Навальный не погиб Видео
15:34
В Киеве в "коронавирусной" больнице произошло два суицида за два дня
15:32
Как избавиться от жирных пятен: названы необычные способы Видео
15:30
Будиночок на щастя 3 сезон - начались съемки продолжения сериала
15:06
В Харькове из-за наплыва больных Covid-19 массово увольняются врачи Видео
15:04
СМИ узнали, как Лукашенко зарабатывал на России Видео
14:48
Украинские компании начали переводить сериалы для Netflix Ukraine
14:46
Лидер группы ТИК идет в депутаты: что обещает новый певец в политике Видео
14:25
Виталий Наливкин решает проблемы - что известно о "народном депутате", ставшем звездой YouTube Видео
14:21
"Изнасиловать черепаху": на росТВ депутат побредил о борделе для зоофилов в Европе Видео
13:43
Член Кабмина заболел коронавирусом Видео
13:42
Машина грязнее унитаза: как правильно убирать в автомобиле Видео
13:33
"Война в Украине — война в Европе": Зеленский обратился к странам ООН Видео
13:29
Коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки - НАН Видео
13:22
У сериала Мандалорец будет еще 2 сезона
13:05
Михалков рассказал, что число протестующих в Минске сфальсфицировали на фото Видео
12:36
В Кремле ответили на первое после отравления требование Навального Видео
12:32
В Украине начнут работать над вакциной от Covid-19: в НАН озвучили сроки и проблемы Видео
12:30
Мэр Николаева отрекся от коррупции клятвой на Библии Видео
12:11
День осеннего равноденствия 2020 – что нужно делать и как поздравлять
12:00
В разведке России назвали главную мишень в деле Навального Видео
11:57
Как избавиться от тараканов: 5 лайфхаков Видео
11:53
В семье Сильвестра Сталлоне произошла трагедия
11:48
В учебнике для начальной школы нашли вопиющий ляп про Киев - фото
11:46
Эксперты назвали самые распространенные схемы вымогательства в интернете
11:34
Появились подробности состояния потерпевших в ДТП с Эльмином Гулиевым
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять