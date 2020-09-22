Виноград: в чем польза сладкого лакомства для здоровья

Чашка винограда обеспечивает примерно четверть вашей суточной потребности в витамине С. / legkogotovit.com

Люди выращивали виноград еще в 6500 году до нашей эры, и в мифологии нескольких культур этот плод символизирует изобилие и плодородие.

Помимо того, что виноград совершенно великолепен и является основным ингредиентом нашего любимого вина, он обладает рядом преимуществ для здоровья. Вот простые способы включить эти драгоценные ягоды в ежедневные блюда и закуски.

Виноград богат питательными веществами

Чашка винограда обеспечивает примерно четверть вашей суточной потребности в витамине С, почти 20% витамина К и не менее 10% меди. Помимо поддержки иммунитета, витамин С необходим для восстановления ДНК и производства коллагена и серотонина.

Витамин С также помогает значительно увеличить усвоение железа из растительной пищи; более высокий уровень витамина С в крови связан с усилением сжигания жира как во время упражнений, так и в состоянии покоя. Витамин К необходим для образования костей, а его недостаток связан с повышенным риском переломов.

Медь играет важную роль в производстве энергии, а также в образовании коллагена и красных кровяных телец. Виноград также содержит меньшее количество нескольких ключевых питательных веществ, включая витамины группы B, калий и марганец.

Виноград поддерживает иммунитет

В дополнение к вышеупомянутым витаминам С и А, которые жизненно важны для иммунитета, виноград поддерживает иммунную систему благодаря своим естественным антимикробным свойствам. Порция в одну чашку также содержит около 70 грамм воды, которая важна для гидратации, кровообращения и здорового кровотока, а также удаления отходов.

Виноград содержит антиоксиданты против старения

Виноград содержит несколько различных антиоксидантов, в том числе те, которые, как известно, уменьшают воспаление и поддерживают здоровый кровоток. Антиоксиданты из винограда также связаны с улучшением функции мозга (включая память и способность к похуданию), замедлением старения и общим долголетием. Было доказано, что кверцетин в черном и красном винограде защищает от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Кверцетин также был связан с апоптозом - последовательностью самоуничтожения, которую организм использует для уничтожения изношенных или дисфункциональных клеток.

Виноград может помочь вам хорошо выспаться

Натуральный мелатонин, содержащийся в винограде, способствует более длительному и качественному сну. Это ключ, поскольку от бессонницы страдает треть населения, а недосыпание связано с рядом рисков для здоровья, включая депрессию, диабет 2 типа, сердечные заболевания и ожирение.

Виноград улучшает здоровье сердца

Виноград полезен для сердца во многих отношениях. Было показано, что он предотвращает затвердевание артерий, снижают кровяное давление, улучшают кровообращение, сдерживают свертывание крови и уменьшают воспаление. Исследования показывают, что виноград также помогает снизить уровень холестерина, уменьшая всасывание этого соединения в кровь.

Виноград защищает здоровое зрение

Лютеин и зеаксантин в винограде защищают сетчатку и хрусталик глаза. Было показано, что ягоды:

увеличивают дальность обзора;

уменьшают дискомфорт от бликов;

усиливают визуальный контраст;

сокращает время, необходимое глазам, чтобы оправиться от стресса яркого света. Динамический дуэт также помогает снизить риск дегенерации желтого пятна и катаракты, двух распространенных заболеваний глаз.

Виноград способствует здоровью пищеварительной системы

В винограде не так много клетчатки: в одной чашке содержится от одного до двух граммов. Но клетчатка и жидкость в винограде помогают поддерживать регулярную работу кишечника, а полифенолы винограда положительно воздействуют на кишечные бактерии, принося пользу здоровью. Они могут включать в себя рост микробов, связанных с укреплением иммунитета и позитивным настроением.

Как добавлять виноград в блюда

Виноград великолепен сам по себе в качестве закуски или фрукта на десерт, но его также можно добавлять в ряд блюд. Нарежьте и положите их в овсяные хлопья, салаты, а также приготовленные или охлажденные цельные зерна с травами. Превратите виноград в сальсу или чатни.

Вы также можете его приготовить. Виноград прекрасно обжаривается в духовке, отдельно или в сочетании с овощами, такими как брюссельская капуста, брокколи или сладкий картофель. Вы также можете добавить виноград в более полезные для вас лакомства. Попробуйте виноградный пирог или просто окуните их в растопленный черный шоколад.