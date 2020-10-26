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Вирус папилломы человека: симптомы, факторы риска и профилактика

26 октября 2020, 21:54

ВПЧ может перерасти в более серьезную и опасную для жизни проблему.

Секс
ВПЧ может перерасти в более серьезную и опасную для жизни проблему. Statusmen

Хотя большинство людей с вирусом папилломы человека (ВПЧ) не проявляют симптомов и даже не знают, что у них есть вирус, важно знать, как он передается и каковы риски заражения, поскольку ВПЧ может перерасти в более серьезную и опасную для жизни проблему.

Что такое ВПЧ?

ВПЧ - это вирус, вызывающий инфекции более чем 200 штаммами. Эти штаммы сильно различаются по степени риска и серьезности:

ВПЧ низкого риска: два типа ВПЧ низкого риска (6 и 11) вызывают 90% всех генитальных бородавок, говорит Лорен Демосфен, доктор медицины, акушер-гинеколог и старший медицинский директор Babyscripts, которые могут развиваться на половом члене, анусе, вульве, влагалище или шейке матки. Инфекции половых путей низкого риска - это инфекции половых путей, которые обычно связаны с остроконечными кондиломами, и хотя эти инфекции обременительны, они редко бывают опасными.

ВПЧ высокого риска: тринадцать различных штаммов ВПЧ высокого риска могут вызывать рак. В частности, они могут развиться в рак шейки матки или менее известные виды рака, такие как рак полового члена, рак ротовой полости, рак горла и рак вульвы. Тем не менее, NYU Langone Health отмечает, что у большинства людей, инфицированных этими штаммами, не развивается рак, и более 90% всех новых инфекций ВПЧ проходят или становятся неопределяемыми в течение двух лет.

Симптомы ВПЧ

"Если вы заразитесь ВПЧ, симптомы могут не проявляться в течение многих лет или даже не проявляться вовсе", - говорит Джулия Саймон, доктор медицины, заместитель директора резидентуры по акушерству и гинекологии Медицинского университета Чикаго.

Если вы все же испытываете симптомы, у вас могут развиться бородавки, вызванные инфекцией ВПЧ. Они могут включать:

  • Обычные бородавки, которые появляются на руках.
  • Плоские бородавки, которые появляются на лице.
  • Подошвенные бородавки, которые появляются на стопах. Часто они выглядят как мозоли с черными точками посередине.
  • Околоугольные и подногтевые бородавки, которые появляются под ногтями рук и ног или вокруг них.
  • Остроконечные кондиломы, которые появляются на половом члене, анусе, вульве, влагалище или шейке матки и являются единственным типом бородавок, передающихся половым путем.

Бородавки могут быть куполообразными, плоскими или шероховатыми. Однако, если вы заболели раком из-за ВПЧ, у вас могут не развиться симптомы, поэтому важно постоянно проходить скрининг на ВПЧ.

Как можно заразиться ВПЧ?

По словам Саймона, вирус может передаваться любым из следующих способов:

  • Анальный секс
  • Оральный секс
  • Вагинальный секс
  • Кожный контакт

"Проникающий секс - наиболее распространенный путь заражения", - говорит Ана Дж. Сепин, доктор медицины, доцент кафедры акушерства и гинекологии и медицинский директор клиники планирования семьи в Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета.

Однако его также можно передать без проникающего секса. "Если вы обнажены и вступаете в контакт кожа к коже с другим человеком, вы можете заразиться ВПЧ", - говорит Саймон. Хотя прикосновения от гениталий к гениталиям или от гениталий к аналу подвергают вас высокому риску заражения ВПЧ.

Факторы риска ВПЧ

"Любой половой контакт подвергает вас риску заражения ВПЧ", - говорит Сепин. Если вы занимаетесь сексом с более чем одним партнером, вы увеличиваете риск.

По словам Саймона, поскольку молодые женщины, как правило, имеют больше секса и больше сексуальных партнеров, они подвергаются более высокому риску заражения ВПЧ. К счастью, у молодых женщин сильная иммунная система, и большинство из них полностью избавляется от вируса. Согласно исследованию, проведенному в 2012 году среди 817 женщин с высоким риском ВПЧ-инфекции, 648 избавились от ВПЧ-инфекции через 24 месяца.

"Если вы курите, инфицированы ВИЧ или имеете ослабленный иммунитет, вы также подвергаетесь более высокому риску заразиться ВПЧ и остаться инфицированным", - говорит Саймон. Это в значительной степени связано с иммунной системой и ее неспособностью избавиться от вируса из организма.

Как предотвратить ВПЧ

Несмотря на то, что для предотвращения распространения ИППП рекомендуются презервативы, любой тип контакта кожа к коже может подвергнуть вас риску заражения вирусом. Саймон говорит, что даже подошвенные бородавки, вызванные ВПЧ, могут легко передаваться через контакт кожи с кожей.

Что такое вакцина?

Лучший способ защитить себя от вируса - сделать вакцину против ВПЧ. Эта вакцина рекомендована мальчикам и девочкам в возрасте 11 и 12 лет получить две дозы вакцины. Детей можно вакцинировать в возрасте от 9 лет, а для тех, кто получил первую вакцинацию в возрасте 15 лет и старше, рекомендуется три дозы.

FDA одобрило вакцину для всех в возрасте до 45 лет. Демосфен говорит, что даже люди с предыдущей инфекцией могут снова заразиться, но другим штаммом, поэтому важно пройти вакцинацию.

Также важно проходить регулярные осмотры у врача.

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