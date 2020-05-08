Ученые нашли способ добывать сильные антивирусные антитела / spiegel.de/

В условиях всемирной пандемии китайского коронавируса Covid-19 группа американских ученых добилась успехов и разработала способ соединять крошечные антитела из крови ламы с помощью своеобразного бактериального суперклея.

Об этом рассказала белковый инженер Дженнифер Мейнард (Jennifer Maynard) из Техасского университета (Остин), сообщает журнал Science. По ее словам, сначала ученые ввели ламам один из этих двух вирусов, а затем выделили из крови животных иммунные клетки, которые продуцируют антитела.

Результаты исследования продемонстрировали, что иммунные клетки лам начали вырабатывать более семидесяти разновидностей крошечных антител, которые распознавали и прицеплялись к белкам данных двух вирусов.

С помощью такого суперклея ученые сумели связать два или три антитела ламы. А их уже "кинули в атаку" на вирус.

По словам молекулярного биолога Пола Вихгерса Шройра, сцепленные антитела показывают гораздо более серьезную эффективность в борьбе с вирусами, чем разрозненные

Ученые утверждают, что результаты их исследования демонстрируют - подход с использованием крошечных антител очень перспективен в борьбе с самыми сложными вирусами.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем опасно ожирение при коронавирусе, а также выяснили, сколько лет жизни отнимает у людей коронавирус .