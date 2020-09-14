Витамин А: ученые обнародовали 5 доказанных преимуществ для здоровья

Вот пять подтвержденных наукой преимуществ витамина А / iPhones

Витамин А - это жирорастворимый незаменимый витамин. Витамин А помогает глазам, иммунной системе и органам нормально функционировать. Он доступен через продукты животного и растительного происхождения.

Вот пять подтвержденных наукой преимуществ витамина А и его количество, которое вы должны есть каждый день:

1. Витамин А сохраняет зрение

Витамин А важен для поддержания зрения в ночное время и при тусклом свете, потому что он образует пигменты - молекулы, которые помогают вам видеть цвет - в ваших глазах, которые необходимы для ночного зрения.

Без витамина А ваши глаза перестают вырабатывать эти пигменты, что в конечном итоге может привести к куриной слепоте. Это состояние вызывает трудности с адаптацией к тусклому свету или полную неспособность видеть в темноте. "Витамин А также играет роль в защите роговицы, прозрачного внешнего слоя глаза. Это может снизить риск развития катаракты, вызывающей помутнение зрения", - говорит Джулиенна Хевер, врач-диетолог, доктор медицинских наук, CPT, зарегистрированный диетолог из Южной Калифорнии, специализирующийся на растительных диетах.

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Катаракта - это распространенное заболевание глаз, которым страдает более половины людей старше 80 лет.

Согласно исследованию возрастных заболеваний глаз, добавки витамина А - в дополнение к другим витаминам, которые содержат антиоксиданты и цинк - могут защитить здоровье глаз у людей с определенными заболеваниями.

2. Витамин А помогает иммунной системе функционировать

Витамин А необходим вашей иммунной системе для роста, поддержания и укрепления эпителия и слизистых тканей, выстилающих большинство наших органов. Эти ткани являются первой линией защиты организма от патогенов и ключевой частью врожденного иммунного ответа организма на инфекцию.

Витамин А также обладает антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты предотвращают повреждение клеток в процессе, известном как окислительный стресс. Постоянное повреждение клеток в результате окислительного стресса может привести к хроническим заболеваниям, таким как рак, болезни сердца и потеря зрения.

Однако дополнительный прием витамина А не принесет пользы, если у вас нет его дефицита. Тем не менее, диета с высоким содержанием витамина А на растительной основе - это то, что большинство экспертов по питанию считают лучшим для вас.

3. Витамин А поддерживает функцию органов

Нормальное количество витамина А помогает сердцу, легким и почкам функционировать, способствуя росту здоровых клеток и тканей.

Например, обзор 2018 года, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что витамин А играет важную роль в развитии и созревании легочной ткани, тем самым способствуя общему функционированию легких. В том же обзоре было обнаружено, что дефицит витамина А связан с повышенным риском развития проблем с легкими, таких как астма и респираторные инфекции, такие как пневмония и грипп.

4. Производные витамина А лечат акне

Тип витамина А, доступный по рецепту или в небольших дозах в безрецептурных продуктах, называемый ретинолом, считается одним из лучших средств местного лечения прыщей. Фактически, рекомендации по уходу и лечению прыщей, установленные Журналом Американской академии дерматологии, предлагают применять местные ретиноиды или продукты ретинола в качестве первой линии лечения от легких до тяжелых форм акне.

Акне обычно возникает, когда поры кожи забиваются омертвевшими клетками и маслами. Ретинол лечит прыщи, действуя как экстремальный эксфолиатор, удаляя эти мертвые клетки кожи и, в свою очередь, способствуя росту новых клеток - процессу, называемому обновлением клеток.

Местный ретинол может быть резким для кожи, так как частыми побочными эффектами являются зуд, покраснение или сухость. Вот несколько способов уменьшить раздражение.

5. Витамин А способствует здоровой беременности

Получение достаточного количества витамина А во время беременности важно для развития плода.

Исследование 2010 года, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что прием витамина А у женщин с хроническим недоеданием до, во время и после беременности улучшает функцию легких у потомства.

Исследователи сравнили объем легких 1371 ребенка, матери которого получали добавку витамина А или плацебо. Когда детям исполнилось 9-13 лет, исследователи изучили функцию их легких и обнаружили, что у тех, чьи матери получали добавки витамина А, легкие были сильнее, чем у детей женщин, которые этого не делали.