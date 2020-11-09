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Витамин D: врач назвал признаки нехватки жизненеобходимого витамина

9 ноября 2020, 21:11

Он может предотвратить сердечные заболевания и высокое кровяное давление.

Витамины
Он может предотвратить сердечные заболевания и высокое кровяное давление. / iPhones

Достаточный уровень витамина D играет защитную роль от различных заболеваний. Помните о своем повседневном уровне энергии, поскольку это может выявить дефицит, который необходимо исправить.

По данным клиники Кливленда, получение достаточного количества витамина D может предотвратить сердечные заболевания и высокое кровяное давление.

Кроме того, он может играть роль в снижении риска диабета, инфекций и нарушений иммунной системы.

Витамин D может также оттолкнуть рак толстой кишки, простаты и груди, а также рассеянный склероз.

"Верхний уровень потребления", рекомендованный клиникой Кливленда, составляет 4 000 МЕ в день для взрослых и детей старше девяти лет.

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Помимо ограниченного воздействия солнечного света, другие причины дефицита витамина D могут включать: слабительные, стероиды или препараты, снижающие уровень холестерина.

"Усталость" - один из возможных признаков дефицита витамина D, так насколько же вы чувствуете усталость?

Усталость

Национальная служба здравоохранения объяснила, что усталость "это чувство сильной усталости или истощения все или большую часть времени".

"Это может вызвать утомление, и отдых часто не улучшает его", - добавил национальный орган здравоохранения.

Общие признаки усталости

  • Общая усталость и чувство отсутствия энергии
  • Неспособность собрать энергию для выполнения даже небольших повседневных дел
  • Отсутствие мотивации или чувство, будто вас не беспокоят
  • Избегать общения, потому что это слишком много усилий
  • Испытывают трудности с засыпанием
  • Чувство грусти или расстройства
  • Чувство нетерпимости к другим, влияющее на ваши отношения с семьей и друзьями
  • Проблемы с запоминанием вещей
  • Потеря сексуального влечения

К другим признакам дефицита витамина D, на которые указывает клиника Кливленда, относятся: боль в костях, мышечная слабость, мышечные боли или мышечные судороги.

Недостаток витамина D также может привести к изменениям настроения, например к депрессии.

Ваш врач может назначить анализ крови для измерения уровня витамина D, если вы хотите знать, считается ли вас дефицит этого витамина.

Это не является частью обычной проверки работоспособности, поэтому ее необходимо явно запрашивать.

NHS рекомендует всем ежедневно принимать добавку витамина D в период с октября по март.

Это потому, что в зимние месяцы меньше солнечного света, чем в летние.

Как создается витамин D

Клиника Кливленда объяснила, что витамин D синтезируется, когда солнечные лучи попадают на вашу голую кожу.

Точное количество пребывания на солнце, необходимое для выработки достаточного количества витамина D, неясно.

Однако считается, что до 15 минут пребывания на солнце до трех раз в неделю может быть всем, что нужно.

Понятно, что в более холодные месяцы большая часть кожи закрыта и световой день меньше, поэтому дефицит витамина D более вероятен.

Вы также можете получить небольшое количество витамина D из определенных продуктов, таких как тунец, сардины и лосось.

Однако вы не сможете получить необходимый вам витамин D только из пищи.

Вот почему медицинские работники настоятельно рекомендуют ежедневные добавки витамина D.

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