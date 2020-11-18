Витамин В12: медики указали на признаки дефицита

Может возникнуть потеря координации, боли в руках или ногах, потеря чувствительности/ iPhones

Недостаток витамина B12 может вызвать серьезную анемию, повреждение нервов и дегенерацию спинного мозга. Когда это происходит, может возникнуть потеря координации, боли в руках или ногах, потеря чувствительности или слабость. Зачем?

Исследование, опубликованное в BMJ, рассматривало потерю координации среди пожилых людей и возможные причины этого.

В исследовании отмечается: "Одним из важных факторов, которые не учитываются, является дефицит витамина B12, который встречается у пожилых людей до 24,8 процента как следствие старения и сопутствующих заболеваний.

"В литературе описывается влияние дефицита B12 на головной и спинной мозг (демиелинизация) на протяжении более 100 лет, и клинически это может проявляться парестезией периферической нейропатии до подострой комбинированной дегенерации спинного мозга. Нейропсихиатрические симптомы могут также предшествовать анемии", - сказано в статье.

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Признаки могут включать:

потерю ориентации и/или чувства положения;

атаксическая походка;

снижение чувствительности на сенсорном уровне;

положительная проба Ромберга и мышечная слабость.

"Эти симптомы и признаки, очевидно, являются факторами риска падений у пожилых людей даже при отсутствии анемии", - полагают ученые.

Недостаток B12 повреждает миелиновую оболочку, которая окружает и защищает нервы.

Без этой защиты нервы перестают нормально функционировать и возникают такие состояния, как периферическая невропатия.

Даже относительно легкий дефицит B12 может повлиять на нервную систему и правильное функционирование мозга.

Повреждение нервов, вызванное недостатком B12, может привести к необратимому истощению, если не лечить основное заболевание.

Что такое периферическая невропатия?

Периферическая невропатия в результате повреждения нервов за пределами головного и спинного мозга (периферические нервы) часто вызывает слабость, онемение и боль, обычно в руках и ногах, сообщила клиника Мэйо.

На сайте здоровья добавлено: "Это также может повлиять на другие части вашего тела. Люди с периферической невропатией обычно описывают боль как колющую, жгучую или покалывающую. Во многих случаях симптомы улучшаются, особенно если они вызваны излечимым состоянием. Лекарства могут уменьшить боль при периферической невропатии".

Строгая вегетарианская диета может способствовать дефициту B12, потому что продукты животного происхождения, такие как красное мясо, молочные продукты, рыба, птица и яйца, являются единственным признанным источником диетического B12, сказал Центр периферической невропатии.

Сайт здоровья продолжает: "Недостаток B12 или неспособность желудочных кислот способствовать абсорбции также вызывает этот дефицит. Следовательно, препараты, снижающие кислотность желудка, следует принимать с добавками B12. Ряд других состояний, процедур и лекарств связаны со сниженной способностью абсорбировать B12.

"К ним относятся аутоиммунные заболевания, злокачественная или необъяснимая анемия, заболевания поджелудочной железы, резекция подвздошной кишки, болезнь Крона, ВИЧ-инфекция, гастрит, операции на желудке или тонком кишечнике, синдромы мальабсорбции, множественный склероз и использование антагонистов рецепторов гистамина 2 или ингибиторов протонной помпы".

Как лечится дефицит B12?

Лечение анемии, вызванной дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, зависит от того, что вызывает заболевание.

Анемия, вызванная дефицитом витамина B12, обычно лечится с помощью инъекций витамина B12.

Есть два типа инъекций витамина B12:

Гидроксокобаламин

Цианокобаламин

"Если дефицит витамина B12 вызван недостатком витамина в вашем рационе, вам могут назначить таблетки витамина B12, которые нужно принимать каждый день между приемами пищи", - поясняет NHS.