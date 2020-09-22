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Витамины для похудения: ученые раскрыли правду

22 сентября 2020, 21:08

Некоторые утверждают, что витамин B12, кальций, жирные кислоты омега-3 и добавки зеленого чая могут помочь вам похудеть.

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Некоторые утверждают, что витамин B12, кальций, жирные кислоты омега-3 и добавки зеленого чая могут помочь вам похудеть. / Фото: deccanchronicle.com

Если бы потеря веса была такой же простой, как прием добавки, мы могли бы просто устроиться на диване и смотреть Netflix, пока добавка делала всю работу. На самом деле похудеть не так просто.

Большие претензии, маленькие доказательства

Когда вы просматриваете полки с добавками в местной аптеке, вы можете увидеть, что потеря веса рекламируется как преимущество многих продуктов. Например, некоторые люди утверждают, что витамин B12, кальций, жирные кислоты омега-3 и добавки зеленого чая могут помочь вам похудеть.

Предполагаемые преимущества варьируются от "ускорения метаболизма" до "сигнала клеткам сжигать жир".

Однако ученые нашли мало доказательств, подтверждающих эти заявления о потере веса.

Витамин B12

Принимаете ли вы его в форме таблеток или получаете дорогостоящую инъекцию, не ожидайте, что добавка витамина B12 повысит ваш метаболизм и сожжет жир. В настоящее время нет доказательств того, что это способствует снижению веса.

Вашему организму действительно необходим витамин B12, чтобы поддерживать работу нервов и клеток крови и производить ДНК. Чтобы получить суточную дозу, Управление диетических добавок (ODS) рекомендует включать в свой рацион продукты, содержащие витамин B12.

Например, ешьте обогащенные цельнозерновые хлопья на завтрак, бутерброд с тунцом и салатом на обед и яичные фриттаты на ужин. Говяжья печень и моллюски также являются богатыми источниками B12.

Витамин D

Вашему организму необходим витамин D, чтобы усваивать кальций и поддерживать прочность костей. Но эксперты не уверены, что это поможет похудеть.

Исследование 2014 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что женщины в постменопаузе с избыточным весом, которые принимали добавки витамина D и достигли здорового или "насыщенного" уровня этого питательного вещества, теряли больше веса, чем женщины, которые не достигли этого уровня.

Но необходимы дополнительные исследования, чтобы проверить эти результаты и узнать, как добавки витамина D могут повлиять на других людей с избыточным весом.

Жирная рыба, такая как сельдь, скумбрия и тунец, также содержит небольшие дозы витамина D. Ваш организм вырабатывает его, когда вы подвергаете кожу воздействию солнечного света.

Подумайте о том, чтобы регулярно гулять по своему району, чтобы получить немного солнечного света и заняться спортом. Но помните, слишком много солнца может повысить риск солнечных ожогов и рака кожи. Ограничьте время нахождения на солнце и обязательно нанесите солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

Омега-3 жирные кислоты

Некоторые исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 способствуют снижению веса, но пока рано делать выводы относительно похудения.

Несмотря на это, омега-3 жирные кислоты являются отличным дополнением к вашему рациону. По данным Американской кардиологической ассоциации, они могут защитить ваше сердце и кровеносные сосуды от повреждений и болезней. Лосось, скумбрия, сельдь, озерная форель, сардины и тунец являются богатыми источниками этого питательного вещества.

Попробуйте есть эту рыбу пару раз в неделю в рамках своего плана здорового питания. Попробуйте готовить на гриле, жарить или запекать, а не жарить.

Кальций

Помогут ли добавки кальция похудеть быстро? Большинство свидетельств указывают на нет. Некоторые сторонники утверждают, что кальций увеличивает расщепление жира в ваших клетках. Другие предполагают, что это может повлиять на способность вашего организма усваивать жир из пищи, которую вы едите.

Но большинство клинических испытаний не обнаружили связи между потреблением кальция и потерей веса. Вашему организму нужен кальций для поддержания здоровья костей, мышц, нервов и кровеносных сосудов.

Зеленый чай для похудения

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут защитить ваше сердце. Но согласно исследованию 2012 года, опубликованному в Кокрановской базе данных систематических обзоров, потенциал добавок зеленого чая в плане похудения кажется небольшим и статистически незначимым.

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