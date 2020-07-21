Витамины для волос: топ-5 для лучшего роста

На самом деле, многие проблемы с питанием связаны с выпадением волос. / Instagram

Многие люди рассматривают здоровые волосы как признак здоровья или красоты. Как и любой другой части вашего тела, волосам нужны разнообразные питательные вещества, чтобы быть здоровыми и расти. На самом деле, многие проблемы с питанием связаны с выпадением волос.

Хотя такие факторы, как возраст, генетика и гормоны, также влияют на рост волос, оптимальное потребление питательных веществ является ключевым фактором.

Ниже приведены 5 витаминов и 3 других питательных вещества, которые могут быть важны для роста волос.

1. Витамин А

Все клетки нуждаются в витамине А для роста. Витамин А помогает кожным железам вырабатывать жирное вещество, называемое кожным салом. Кожное сало увлажняет кожу головы и помогает сохранить волосы здоровыми.

Диеты с дефицитом витамина А могут привести к нескольким проблемам, включая выпадение волос.

Хотя важно получать достаточно витамина А, его переизбыток может быть опасен. Исследования показывают, что передозировка витамина А также может способствовать потере волос.

В сладком картофеле, моркови, тыкве, шпинате и капусте много бета-каротина, который превращается в витамин А.

Витамин А также содержится в продуктах животного происхождения, таких как молоко, яйца и йогурт. Масло печени трески является особенно хорошим источником данного витамина.



2. Витамин В

Одним из самых известных витаминов для роста волос является B-витамин под названием биотин. Исследования связывают дефицит биотина с выпадением волос у людей.

Хотя биотин используется как альтернативное средство от выпадения волос, те, у кого дефицит, имеют лучшие результаты.

Тем не менее, дефицит очень редок, потому что он встречается в природе в разных продуктах.

Также не хватает данных о том, эффективен ли биотин для роста волос у здоровых людей.

Другие витамины группы В помогают создавать эритроциты, которые переносят кислород и питательные вещества к коже головы и волосяным фолликулам. Эти процессы важны для роста волос.

Вы можете получить витамины группы В из многих продуктов, включая цельное зерно, миндаль, мясо, рыбу, морепродукты и темную зелень.

Кроме того, продукты животного происхождения являются единственными хорошими источниками витамина B12. Поэтому, если вы придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты, подумайте о приеме добавки.

Повреждение свободных радикалов может блокировать рост и привести к старению ваших волос./ fashionlady.in

Витамин C

Повреждение свободных радикалов может блокировать рост и привести к старению ваших волос. Витамин С является мощным антиоксидантом, который помогает защитить от окислительного стресса, вызванного свободными радикалами.

Кроме того, вашему организму необходим витамин С для создания белка, известного как коллаген, - важной части структуры волос. Витамин С также помогает организму усваивать железо, минерал, необходимый для роста волос.

Клубника, перец, гуава и цитрусовые являются хорошими источниками витамина С.

Витамин Д

Низкий уровень витамина D связан с алопецией, техническим термином для выпадения волос.

Исследования также показывают, что витамин D может помочь создать новые фолликулы - крошечные поры в коже головы, где могут расти новые волосы.

Считается, что витамин D играет роль в производстве волос, но большинство исследований сосредоточено на рецепторах витамина D. Фактическая роль витамина D в росте волос неизвестна.

Тем не менее, большинство людей не получают достаточного количества витамина D, и это может быть хорошей идеей для увеличения его потребления.

Ваше тело вырабатывает витамин D через прямой контакт с солнечными лучами. Хорошие диетические источники витамина D включают жирную рыбу, масло печени трески, некоторые грибы и обогащенные продукты.

Витамин Е

Подобно витамину С, витамин Е является антиоксидантом, который может предотвратить окислительный стресс.

В одном исследовании у людей с выпадением волос наблюдалось увеличение роста волос на 34,5% после приема витамина Е в течение 8 месяцев.

В группе плацебо наблюдалось увеличение только на 0,1%.

Семена подсолнечника, миндаль, шпинат и авокадо - все это хорошие источники витамина Е.

Железо

Железо помогает эритроцитам переносить кислород к вашим клеткам. Это делает его важным минералом для многих функций организма, включая рост волос.

Дефицит железа, который вызывает анемию, является основной причиной выпадения волос. Это особенно распространено у женщин.

Продукты с высоким содержанием железа включают моллюсков, устриц, яйца, красное мясо, шпинат и чечевицу.

Цинк

Цинк играет важную роль в росте и восстановлении тканей волос. Это также помогает поддерживать работоспособность сальных желез вокруг фолликулов.

Выпадение волос является распространенным симптомом дефицита цинка.

Исследования показывают, что цинковые добавки уменьшают выпадение волос, вызванное дефицитом цинка.

Тем не менее, есть некоторые неофициальные сообщения о том, что добавление слишком высокой дозы также может способствовать выпадению волос.

По этой причине может быть лучше получать цинк из цельных продуктов. Продукты с высоким содержанием цинка включают устриц, говядину, шпинат, зародыши пшеницы, семена тыквы и чечевицу.

Белок

Волосы состоят почти полностью из белка. Потребление достаточного количества белка важно для роста волос.

Исследования на животных показывают, что дефицит белка может снизить рост волос и даже привести к их выпадению.

Однако фактический дефицит белка встречается крайне редко.