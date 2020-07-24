Витамины для женщин: главные помощники для красоты и здоровья

Рекомендуется получать большинство витаминов через пищу./ Фото: deccanchronicle.com

Несмотря на то, что многие диетические рекомендации полезны как для мужчин, так и для женщин, у женского организма другие потребности в витаминах.

Витамины необходимы для вашего общего здоровья. Получение их в рекомендуемых суточных дозах приема (DRI) может быть легким, если вы поддерживаете здоровую, сбалансированную диету. Большинство женщин могут получать все необходимые витамины, делая правильный выбор пищи. Однако некоторым женщинам могут понадобиться витаминные добавки.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), витамины и микроэлементы необходимы для нормального функционирования, роста и развития клеток. Поскольку мы не можем производить все необходимые питательные вещества, мы должны получать многие из них из пищи.

Какие самые важные витамины?

Следующие витамины необходимы для правильного функционирования организма:

витамин А , необходим для здорового зрения, кожи и скелетной ткани

, необходим для здорового зрения, кожи и скелетной ткани витамин B1 (тиамин) , помогает организму усваивать жиры и вырабатывать энергию

, помогает организму усваивать жиры и вырабатывать энергию витамин В2 (рибофлавин), является антиоксидантом и защищает клетки организма от свободных радикалов

является антиоксидантом и защищает клетки организма от свободных радикалов витамин B3 (ниацин) , может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний витамин B5 (пантотеновая кислота) , необходим для выработки гормонов, здоровья иммунной системы и выработки энергии

, необходим для выработки гормонов, здоровья иммунной системы и выработки энергии витамин B6 (пиридоксин), помогает производить миелин, защитный слой вокруг клеток

помогает производить миелин, защитный слой вокруг клеток витамин B7 (биотин) , необходим для обмена веществ, а также для здоровья кожи, волос, ногтей и клеток

, необходим для обмена веществ, а также для здоровья кожи, волос, ногтей и клеток витамин B9 (фолат) , необходим для правильного функционирования нервной системы

, необходим для правильного функционирования нервной системы витамин B12 (кобаламин), необходим для производства здоровых эритроцитов и нервных клеток

(кобаламин), необходим для производства здоровых эритроцитов и нервных клеток витамин С , необходим для роста и восстановления тканей организма

, необходим для роста и восстановления тканей организма витамин D , способствует усвоению кальция и обеспечивает здоровье костей и оптимальную иммунную функцию

, способствует усвоению кальция и обеспечивает здоровье костей и оптимальную иммунную функцию витамин Е , защищает от свободных радикалов и может укрепить иммунную систему

, защищает от свободных радикалов и может укрепить иммунную систему витамин К , может помочь крови свернуться и предотвратить чрезмерное кровотечение, а также сохранить сердце здоровым и кости крепкими

, может помочь крови свернуться и предотвратить чрезмерное кровотечение, а также сохранить сердце здоровым и кости крепкими холин, важен для функции печени, нервных и мышечных движений

Многие витамины выполняют сходные функции. Например, витамины А и С способствуют здоровью зубов и мягких тканей. Многие из витаминов группы В помогают метаболизму нормально функционировать и помогают вырабатывать эритроциты.

Некоторые функции организма требуют определенных витаминов. Например, витамин D необходим для того, чтобы помочь организму усваивать и поддерживать надлежащий уровень кальция. Это также ключ к здоровой иммунной системе для защиты организма от болезней. Тем не менее, его трудно получить от еды.

К счастью, он производится кожей после воздействия солнечного света.

Другим телесным процессом, для которого вам нужен определенный витамин, является свертывание крови, для которого требуется витамин К. К счастью, дефицит витамина К встречается очень редко. Это потому, что бактерии в кишечнике производят около 75 процентов витамина К, необходимого вашему организму.

Исследования показывают, что здоровые кишечные бактерии способствуют усвоению витамина К и других питательных веществ, необходимых для иммунного здоровья. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить остальную часть витамина К, который вам нужен, наряду с другими необходимыми витаминами, это есть разнообразную здоровую пищу.

Витамин Источник Рекомендованная суточная доза А морковь, абрикосы, мускусная дыня 5,000 международных единиц (МЕ) В1 постное мясо, семечки, цельное зерно, орехи 1.5 миллиграмм (мг) В2 молоко, зеленые листовые овощи 1.7 мг В3 рыба, бобовые, птица 20 мг В5 брокколи, белая картошка, батат, грибы 10 мг В6 авокадо, бананы, орехи 2 мг В7 свинина, орехи, темный шоколад 300 микрограмм В9 чечевица, свекла, арахисовое масло 400 микрограмм В12 яйца, молоко, моллюски 6 микрограмм С клубника, цитрусовые, брюссельская капуста 60 мг D жирная рыба, цельное молоко 400 МЕ E манго, аспарагус 30 МЕ K цветная капуста, телятина, Кейл 80 микрограмм холин рыба, яйца, мясо 400 мг

Недостаток питательных веществ

Важно получать достаточное количество питательных веществ на регулярной основе, иначе у вас может возникнуть дефицит питательных веществ. Эти недостатки могут повлиять на ваше здоровье, и у вас могут проявиться заметные симптомы и побочные эффекты. Усталость и головные боли являются двумя наиболее распространенными побочными эффектами дефицита питательных веществ.

Некоторые побочные эффекты и симптомы могут указывать на недостаток питательных веществ:

Покалывание или онемение в руках или ногах может указывать на дефицит витамина В.

Мышечные спазмы могут указывать на дефицит магния, кальция или калия.

Усталость, слабость и мышечные боли могут указывать на дефицит витамина D.

Потеря памяти может быть признаком дефицита витамина В12.

Язвы во рту, усталость или седые волосы могут указывать на дефицит фолата.

Плохое ночное зрение, шишки на задней части рук или перхоть могут указывать на дефицит витамина А.

Если у вас возникли следующие симптомы, запишитесь на прием к врачу:

усталость

слабость

мышечные спазмы или покалывание

головокружение

головные боли

Медики могут провести простой анализ крови, чтобы проверить уровень питательных веществ и убедиться, что больше ничего не вызывает ваших симптомов.

Рекомендуется получать большинство витаминов через пищу./ Pixabay

Источники пищи

Последние исследования показали, что витамины не обязательно предотвращают некоторые хронические заболевания. Они также не уменьшают ваш риск для других проблем со здоровьем.

Рекомендуется получать большинство витаминов через пищу вместо витаминных добавок. По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), пищевые продукты имеют более широкий спектр витаминов и других преимуществ.

Получение всех необходимых витаминов, необходимых вашему организму, поможет вам выглядеть и чувствовать себя лучше. Получение рекомендуемого суточного количества каждого витамина не просто, но и вкусно.