Витамины: названы топ-4 лучших витамина для кожи

Основные витамины для кожи доступны в дополнительной форме, но они также содержатся в продуктах по уходу за кожей. / Pixabay

Забота о вашей коже должна быть неотъемлемой частью вашего режима здоровья. В конце концов, это самый большой орган вашего тела.

Первое, что скажет вам большинство медицинских работников, чтобы сохранить вашу кожу здоровой, - это ограничить воздействие вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца и наносить солнцезащитный крем, когда вы подвергаетесь воздействию солнечных лучей.

Какие витамины нужны коже

Но солнце не так уж плохо. Всего 10–15 минут ежедневного воздействия помогает вырабатывать витамин D по всей коже. Витамин D является одним из лучших витаминов для вашей кожи, наряду с витаминами С, Е и К.

Удостоверьтесь, что вы получаете достаточно витаминов, чтобы ваша кожа выглядела здоровой и молодой. Нужное количество витаминов поможет избавить кожу от:

темных пятен

покраснения

морщин

чрезмерной сухости

Основные витамины для кожи доступны в дополнительной форме, но они также содержатся в продуктах по уходу за кожей.

Витамин D чаще всего вырабатывается, когда солнечный свет поглощается кожей. Холестерин превращается в витамин D, когда это происходит. Затем витамин D поглощается печенью и почками и транспортируется по всему организму, чтобы помочь создать здоровые клетки. Сюда же относится и кожа, где витамин D играет важную роль в ее тонусе. Он может даже помочь в лечении псориаза.

Институт Линуса Полинга при Орегонском государственном университете рекомендует ежедневное потребление витамина D в 600 МЕ в день. Вам может потребоваться больше, если вы беременны или старше 70 лет.

Вы можете увеличить потребление витамина D:

получать 10 минут солнечного света в день (проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас был рак кожи)

употреблять обогащенные продукты, такие как хлопья для завтрака, апельсиновый сок и йогурт

есть продукты, которые содержат витамин D: лосось, тунец и треска

Витамин С содержится в эпидермисе (внешний слой кожи), а также в дерме (внутренний слой кожи). Его противораковые (антиоксидантные) свойства и его роль в выработке коллагена помогают сохранить вашу кожу здоровой. Вот почему витамин С является одним из ключевых ингредиентов многих антивозрастных средств по уходу за кожей.

Прием витамина С перорально может повысить эффективность солнцезащитных средств, наносимых на кожу, для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Это достигается за счет уменьшения повреждения клеток и содействия процессу заживления телесных ран. Витамин С также помогает нейтрализовать признаки старения, поскольку он играет жизненно важную роль в естественном синтезе коллагена в организме. Он помогает исцелить поврежденную кожу и, в некоторых случаях, уменьшает появление морщин. Адекватное потребление витамина С также может помочь восстановить и предотвратить сухость кожи.

Из-за преобладания витамина С в безрецептурных продуктах, пищевых добавках и продуктах, которые мы едим, дефицит этого питательного вещества встречается редко. Рекомендация - 1000 мг в день. Если вы обнаружите, что в своем рационе недостаточно витамина С, вы можете:

есть больше цитрусовых продуктов, таких как апельсины

есть другие растительные источники витамина С, такие как клубника, брокколи и шпинат

пить апельсиновый сок

принимать добавки по рекомендации врача

Ищите антивозрастные средства для кожи с витамином С для лечения сухости, покраснения, морщин и пигментных пятен.

Как и витамин С, витамин Е является антиоксидантом. Его основная функция в уходе за кожей - защита от солнечных лучей. Витамин Е поглощает вредное ультрафиолетовое излучение солнца при нанесении на кожу. Фотозащита относится к способности организма минимизировать ущерб от ультрафиолетовых лучей. Это может помочь предотвратить темные пятна и морщины.

Обычно организм вырабатывает витамин Е через кожное сало, маслянистое вещество, выделяемое через поры кожи. В правильном балансе кожное сало помогает поддерживать кожу кондиционированной и предотвращает сухость. Если у вас особенно сухая кожа, витамин Е может помочь в борьбе с недостатком кожного сала. Витамин Е также помогает при воспалении кожи.

Хотя витамин Е содержится во многих продуктах по уходу за кожей, проблема заключается в том, что любые воздействия могут быть сведены к минимуму при воздействии солнца. Получение достаточного количества витамина Е в вашем рационе является предпочтительным. Большинству взрослых требуется около 15 мг витамина Е в день. Вы можете увеличить потребление на:

есть больше орехов и семян, таких как миндаль, фундук и семена подсолнечника

принимая поливитамины или отдельную добавку витамина Е

использование актуальных продуктов, которые содержат как витамин Е, так и витамин С (это может быть более эффективным при фотозащите, чем те, которые содержат только один из двух)

Витамин С также помогает нейтрализовать признаки старения / Pixabay

Витамин К необходим для содействия процессу свертывания крови, который помогает организму залечить раны, ушибы и области, пораженные хирургическим вмешательством. Также считается, что основные функции витамина К помогают определенным кожным заболеваниям, таким как:

растяжки

сосудистые звездочки

шрамы

темные пятна

круги под глазами

Витамин К можно найти во многих кремах для кожи, и он может помочь в лечении различных кожных заболеваний. Врачи часто используют кремы, содержащие витамин К, у пациентов, которые только что перенесли операцию, чтобы уменьшить отеки и синяки. Это может помочь ускорить заживление кожи. Однако исследования влияния витамина К на кожу более ограничены, чем исследования витаминов Е и С.

По данным Университета Флориды, дефицит витамина К в США встречается редко. Взрослым нужно от 90 до 120 мкг в день. Вы можете увеличить потребление, съев:

листовая капуста

шпинат

салат

капуста

зеленая фасоль

Поскольку витамины необходимы для вашего здоровья и функций организма, недостаток витаминов может оказывать неблагоприятное воздействие на кожу. Поскольку витамины С и Е играют такую важную роль в защите вашей кожи от солнца, недостаток любого из этих витаминов может увеличить риск повреждения кожи, включая рак кожи.