УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Витамины: врачи рассказали, какой из них вызывает токсичность

7 октября 2020, 12:40

Он играет важную роль в расширении кровеносных сосудов, предотвращая образование опасных тромбов.

Витамины
Он играет важную роль в расширении кровеносных сосудов, предотвращая образование опасных тромбов. / iPhones

Витамин Е является важным питательным веществом для организма, которое содержится в таких продуктах, как семечки, орехи и растительные масла. Он играет важную роль в расширении кровеносных сосудов, предотвращая образование опасных тромбов.

Однако витамин E является жирорастворимым витамином, а это означает, что он потенциально может достигать токсичных уровней в организме. Вот что вам нужно знать о токсичности витамина Е, включая симптомы, причины и варианты лечения.

Что такое токсичность витамина Е?

Хотя употребление достаточного количества витамина E важно для поддержания бесперебойной работы вашего тела, его можно потреблять слишком много, что приводит к токсичности. По данным Национального института здоровья, рекомендуемая суточная доза витамина Е зависит от возраста:Верхний предел - максимальная суточная доза, считающаяся безопасной - для взрослых составляет 1100 мг в день.

Есть много продуктов, богатых витамином Е, поэтому большинство людей, придерживающихся здорового питания, потребляют его достаточно только из пищи. Однако некоторые люди - например, люди с заболеваниями, которые могут влиять на их способность усваивать жир, такими как болезнь Крона или целиакия, - могут подумать о добавках.

Хотя в вашем рационе может быть слишком много витамина Е, чаще всего токсичность возникает из-за ненужного или чрезмерного использования добавок.

"Если вы принимаете добавку витамина E и у вас нет дефицита витамина E, его высокий уровень может накапливаться в организме и вызывать токсичность", - говорит Бансари Ачарья, RDN, зарегистрированный диетолог-диетолог из Детройта. Мичиган.

Признаки и симптомы отравления витамином Е

Симптомы токсического действия витамина Е проявляются в двух стадиях: легкой и тяжелой. По словам Ачарьи, легкие симптомы отравления витамином Е включают:

  • Тошнота
  • Головная боль
  • Диарея
  • Брюшные судороги
  • Усталость

"Если регулярно принимать высокую дозу витамина Е, вы можете быстро испытать легкие симптомы, такие как расстройство желудочно-кишечного тракта и головные боли", - говорит Ачарья. Она объясняет, что симптомы, которые проявляются сами по себе, будут различаться от человека к человеку: у некоторых людей наблюдается от одного до двух симптомов, а у других - сразу несколько.

Распознавание легких симптомов может помочь вам обратиться за лечением до того, как возникнут более серьезные опасные для жизни медицинские осложнения. По словам Ачарьи, к ним относятся:

  • Сильное кровотечение
  • Геморрагический инсульт

По словам Ачарья, когда витамин Е постоянно принимается в высоких дозах, серьезные симптомы могут проявиться в течение нескольких дней.

Добавки вызывают токсичность витамина Е

Поскольку это жирорастворимый витамин, витамин Е сохраняется в печени и жировых тканях в течение длительных периодов времени. Это означает, что организму труднее выводить большое количество витамина Е, что увеличивает риск отравления, говорит Ачарья.

"Добавки витамина Е могут стать самой большой причиной побочных эффектов токсичности", - говорит Лиза Московиц, доктор медицинских наук, генеральный директор NY Nutrition Group, частной практики питания в Нью-Йорке.

Московиц настоятельно рекомендует проконсультироваться с врачом перед приемом каких-либо добавок витамина Е, предупреждая, что они также могут мешать приему некоторых лекарств, таких как антикоагулянты.

Когда дело доходит до добавок витамина Е, мнение однозначно: "Без подтвержденного дефицита добавки обычно не требуются, и адекватные количества обычно получаются с пищей, особенно в развитых странах", - говорит Ачарья.

Лечение токсичности витамина Е

"Если вы заметили какие-либо внезапные или продолжающиеся симптомы отравления витамином Е, такие как сильное кровотечение или слабость, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью", - говорит Московиц. Это потому, что длительное отравление витамином Е может привести к геморрагическому инсульту или даже смерти.

При раннем выявлении обратить вспять токсичность витамина Е относительно просто, если причина кроется в добавках.

"Наиболее распространенный способ лечения токсичности витамина Е - прекращение приема добавок и сокращение потребления продуктов с высоким содержанием витамина Е до тех пор, пока уровни сыворотки крови снова не вернутся в нормальные пределы", - говорит Ачарья. Для взрослых нормальный диапазон составляет от 5,5 мг / л до 17 мг / л.

витамины
Сейчас вы просматриваете новость «Витамины: врачи рассказали, какой из них вызывает токсичность». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:06
На проспекте Бандеры ограничили движение из-за капремонта
13:03
Гороскоп для всех на 8 октября 2020 года: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
13:00
Россия поможет Армении: Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху
12:45
Добкин сказал, кто мог согнать Януковича Видео
12:44
Пашинян назвал два условия прекращения конфликта в Нагорном Карабахе
12:40
Витамины: врачи рассказали, какой из них вызывает токсичность Видео
12:40
В России снимают Чебурашку с бюджетом голливудского блокбастера
12:39
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек Видео
12:21
Польша ударила по Газпрому штрафом на $7,6 млрд из-за Северного потока-2 Видео
12:08
Депутаты предлагают штрафовать каналы за отрицание войны с РФ
12:06
РосСМИ ко дню рождения Путина опубликовали его "оду" самому себе
11:53
Когда в Украине включат отопление: озвучено главное условие
11:49
"Раньше они были больше": Настя Ивлеева показала грудь
11:35
Зараженному Covid-19 Порошенко стало хуже - супруга Видео
11:26
Одному знаку Зодиака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах – астролог Видео
11:23
Навальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина Видео
11:18
"Это не война за Карабах": эксперт раскрыл планы России и Турции на Кавказе Видео
11:02
Как не заболеть зимой 2020: названы 14 способов Видео
11:00
Когда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты Видео
10:44
Оккупированную Ялту накрыло дымом: в городе загорелся санаторий Минобороны РФ Видео
10:41
О будущем президенте Украины мнение
10:29
Пацаны 3 сезон - назначена дата съемок
10:27
Коронавирус в Киеве пересек "смертельную" красную линию Видео
10:19
Жесткий карантин в Украине: у Зеленского назвали сценарий Видео
10:04
Волны Covid-19 в Украине еще не было - Минздрав
09:49
Раскрыли актеров и сюжет нового перезапуска "Обитель зла"
09:40
Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко Видео
09:29
Врачи отчитались о здоровье Трампа в первый день после выписки из больницы
08:53
Умер Эдди Ван Хален - лучший гитарист из ТОП-100 и основатель группы Видео
08:52
"Уход Путина от власти": астролог спрогнозировал досрочные выборы в России
08:47
Медведчук снова безнаказанно унижает Украину мнение
08:23
"Россию поднял с колен": Добкин расхвалил Путина Видео
08:05
По 12 тысяч зараженных за сутки: врач спрогнозировал рост заболеваемости Covid-19 в Украине
07:58
Гороскоп для всех на 7 октября: влиятельный благодетель и внушительный успех Видео
07:15
Голая модель Victoria's Secret показала себя в душе в самый пикантный момент
07:01
Врач объяснил необходимость возвращения жесткого карантина в Украине Видео
06:54
Чем закончатся протесты в Кыргызстане мнение
06:33
Уйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править Путину
06:10
Как подготовить авто к зиме в октябре – главные советы Видео
05:45
В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики - фото Фото
05:27
Эксперт спрогнозировал дальнейшие события в Кыргызстане Видео
05:18
Ученые вычислили срок "жизни" коронавируса на человеческой коже
04:43
Когда осенние каникулы в школе 2020 – Украина сдвигает сроки Видео
04:09
"Аморал или эстетика?": Украинская топ-модель показала грудь крупным планом Фото
03:40
Пойдет ли РФ на аншлюс Беларуси: американский генерал оценил шансы
03:01
Новинки осеннего маникюра: в моде тучи на ногтях и эффект мрамора - фото Фото
02:00
Массовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане Видео
01:38
Медики изобрели быстрый метод диагностики рака
00:55
Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала Видео
00:19
Названы неврологические симптомы коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять