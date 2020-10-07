Витамины: врачи рассказали, какой из них вызывает токсичность

Он играет важную роль в расширении кровеносных сосудов, предотвращая образование опасных тромбов. / iPhones

Витамин Е является важным питательным веществом для организма, которое содержится в таких продуктах, как семечки, орехи и растительные масла. Он играет важную роль в расширении кровеносных сосудов, предотвращая образование опасных тромбов.

Однако витамин E является жирорастворимым витамином, а это означает, что он потенциально может достигать токсичных уровней в организме. Вот что вам нужно знать о токсичности витамина Е, включая симптомы, причины и варианты лечения.

Что такое токсичность витамина Е?

Хотя употребление достаточного количества витамина E важно для поддержания бесперебойной работы вашего тела, его можно потреблять слишком много, что приводит к токсичности. По данным Национального института здоровья, рекомендуемая суточная доза витамина Е зависит от возраста:Верхний предел - максимальная суточная доза, считающаяся безопасной - для взрослых составляет 1100 мг в день.

Есть много продуктов, богатых витамином Е, поэтому большинство людей, придерживающихся здорового питания, потребляют его достаточно только из пищи. Однако некоторые люди - например, люди с заболеваниями, которые могут влиять на их способность усваивать жир, такими как болезнь Крона или целиакия, - могут подумать о добавках.

Хотя в вашем рационе может быть слишком много витамина Е, чаще всего токсичность возникает из-за ненужного или чрезмерного использования добавок.

"Если вы принимаете добавку витамина E и у вас нет дефицита витамина E, его высокий уровень может накапливаться в организме и вызывать токсичность", - говорит Бансари Ачарья, RDN, зарегистрированный диетолог-диетолог из Детройта. Мичиган.

Признаки и симптомы отравления витамином Е

Симптомы токсического действия витамина Е проявляются в двух стадиях: легкой и тяжелой. По словам Ачарьи, легкие симптомы отравления витамином Е включают:

Тошнота

Головная боль

Диарея

Брюшные судороги

Усталость

"Если регулярно принимать высокую дозу витамина Е, вы можете быстро испытать легкие симптомы, такие как расстройство желудочно-кишечного тракта и головные боли", - говорит Ачарья. Она объясняет, что симптомы, которые проявляются сами по себе, будут различаться от человека к человеку: у некоторых людей наблюдается от одного до двух симптомов, а у других - сразу несколько.

Распознавание легких симптомов может помочь вам обратиться за лечением до того, как возникнут более серьезные опасные для жизни медицинские осложнения. По словам Ачарьи, к ним относятся:

Сильное кровотечение

Геморрагический инсульт

По словам Ачарья, когда витамин Е постоянно принимается в высоких дозах, серьезные симптомы могут проявиться в течение нескольких дней.

Добавки вызывают токсичность витамина Е

Поскольку это жирорастворимый витамин, витамин Е сохраняется в печени и жировых тканях в течение длительных периодов времени. Это означает, что организму труднее выводить большое количество витамина Е, что увеличивает риск отравления, говорит Ачарья.

"Добавки витамина Е могут стать самой большой причиной побочных эффектов токсичности", - говорит Лиза Московиц, доктор медицинских наук, генеральный директор NY Nutrition Group, частной практики питания в Нью-Йорке.

Московиц настоятельно рекомендует проконсультироваться с врачом перед приемом каких-либо добавок витамина Е, предупреждая, что они также могут мешать приему некоторых лекарств, таких как антикоагулянты.

Когда дело доходит до добавок витамина Е, мнение однозначно: "Без подтвержденного дефицита добавки обычно не требуются, и адекватные количества обычно получаются с пищей, особенно в развитых странах", - говорит Ачарья.

Лечение токсичности витамина Е

"Если вы заметили какие-либо внезапные или продолжающиеся симптомы отравления витамином Е, такие как сильное кровотечение или слабость, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью", - говорит Московиц. Это потому, что длительное отравление витамином Е может привести к геморрагическому инсульту или даже смерти.

При раннем выявлении обратить вспять токсичность витамина Е относительно просто, если причина кроется в добавках.

"Наиболее распространенный способ лечения токсичности витамина Е - прекращение приема добавок и сокращение потребления продуктов с высоким содержанием витамина Е до тех пор, пока уровни сыворотки крови снова не вернутся в нормальные пределы", - говорит Ачарья. Для взрослых нормальный диапазон составляет от 5,5 мг / л до 17 мг / л.