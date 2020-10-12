Какие продукты выстроят барьер между организмом и простудой / Pixabay

Простуда и грипп ‒ почти неизбежные спутники осени и зимы любого года. Но особенно остро вопрос защиты от таких болезней встал на повестке дня во время пандемии китайского коронавируса.

Сотрудники Американской медицинской ассоциации составили перечень продуктов, которые укрепляют иммунную систему и способны защитить от простуды и гриппа.

Бобовые продукты

Они содержат пребиотические волокна, которые помогают поддерживать живые пробиотики. В первую очередь ‒ лактобациллы. Они предназначены для предотвращения инфекций и уменьшения воспаления.

Ферментированные продукты

К примеру, кефир и квашеная капуста содержат живые пробиотики. Диетолог Линдси Пайн рекомендует употреблять их, поскольку около 70% человеческой иммунной системы находится в кишечнике. Живые пробиотики поддерживают его здоровье. Употребляя продукты, которые их содержат, люди добавляют лишнюю защиту своей иммунной системе.

Куркума

Этот продукт содержит куркумин, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и защищает организм от вредных веществ. Ее желательно есть с черным перцем ‒ так организм лучше ее усваивает. Согласно данным медиков, куркума также помогает при остеоартрите и болях в коленях.

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