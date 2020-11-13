Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма

Эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма / Unsplash

Разные исследования показывают разные результаты, но в среднем по 95% мужчин испытывают оргазм во время секса. У женщин эта цифра заметно ниже и колеблется в диапазоне от 50 до 70%.

Портал Challenger опросил экспертов и те составили рекомендации, которые помогут мужчинам гораздо чаще доводить партнерш до оргазма.

Способ №1. Максимальное количество оральных ласк. Женщины, которые получают больше оральных ласк во время секса, очень часто достигают оргазма. Но весь секрет здесь ‒ в сочетании орального секса с другими техниками. Главное — использовать разнообразие.

Способ №2. Очень много времени. И мужчины, и женщины признают, что они с большей вероятностью получат оргазм, если секс продлится больше 15 минут. Женщинам, в среднем, нужно 30 минут либо час. А хорошая прелюдия требует времени.

Способ №3. Делать счастливой. Женщины, которые счастливы в отношениях, с большей вероятностью получат оргазм. Удовлетворение от собственных отношений — один из самых значимых факторов появления оргазма у женщин. Хотя тут еще вопрос — это счастливые отношения помогают достичь оргазма либо хорошая сексуальная жизнь делает отношения лучше.

Читайте такжеМедсестра расчленила начальника, который принуждал ее к сексу

Напомним, ранее Главред сообщал: