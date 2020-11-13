Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма

Оказывается, утверждают эксперты, есть надежды способ доводить женщин до оргазма как можно чаще.
Разные исследования показывают разные результаты, но в среднем по 95% мужчин испытывают оргазм во время секса. У женщин эта цифра заметно ниже и колеблется в диапазоне от 50 до 70%.
Портал Challenger опросил экспертов и те составили рекомендации, которые помогут мужчинам гораздо чаще доводить партнерш до оргазма.
Способ №1. Максимальное количество оральных ласк. Женщины, которые получают больше оральных ласк во время секса, очень часто достигают оргазма. Но весь секрет здесь ‒ в сочетании орального секса с другими техниками. Главное — использовать разнообразие.
Способ №2. Очень много времени. И мужчины, и женщины признают, что они с большей вероятностью получат оргазм, если секс продлится больше 15 минут. Женщинам, в среднем, нужно 30 минут либо час. А хорошая прелюдия требует времени.
Способ №3. Делать счастливой. Женщины, которые счастливы в отношениях, с большей вероятностью получат оргазм. Удовлетворение от собственных отношений — один из самых значимых факторов появления оргазма у женщин. Хотя тут еще вопрос — это счастливые отношения помогают достичь оргазма либо хорошая сексуальная жизнь делает отношения лучше.
Читайте такжеМедсестра расчленила начальника, который принуждал ее к сексу
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Эксперты составили топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне.
- Ученые рассказали, сколько женщин изображают оргазм во время секса.