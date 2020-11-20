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Воспаление седалищного нерва: причины и способы лечения

20 ноября 2020, 13:12

Оно становится более частым по мере старения, начинается с ягодиц, а затем разветвляется по каждой ноге.

спина
Оно становится более частым по мере старения, начинается с ягодиц, а затем разветвляется по каждой ноге. / Фото pixabay.com

Седалищный нерв - самый длинный нерв вашего тела и один из самых важных. Он напрямую влияет на вашу способность контролировать и чувствовать свои ноги.

Воспаление седалищного нерва или Ишиас - это ощущение, которое может проявляться в виде умеренной или сильной боли в спине, ягодицах и ногах. Вы также можете почувствовать слабость или онемение в этих областях.

Ишиас - это симптом, вызванный лежащей в основе травмой седалищного нерва или участка, который поражает нерв, например позвонков, которые являются костями шеи и спины.

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Целых 40 процентов людей в какой-то момент своей жизни получат это состояние. Оно становится более частым по мере старения, начинается с ягодиц, а затем разветвляется по каждой ноге.

Признаки воспаления седалищного нерва

Ишиас - это совершенно особый тип симптома. Если вы испытываете боль, которая течет из нижней части спины через область ягодиц в нижние конечности, это обычно ишиас.

Воспаление является результатом повреждения или травмы седалищного нерва, поэтому боль обычно сопровождается другими симптомами повреждения нерва. Другие симптомы могут включать следующее:

  • У вас может быть боль, которая усиливается при движении.
  • У вас может быть онемение или слабость в ногах или ступнях, которые обычно ощущаются вдоль седалищного нерва. В тяжелых случаях может наблюдаться потеря чувствительности или движения.
  • Вы можете почувствовать ощущение булавок и игл, которое сопровождается болезненным покалыванием в пальцах ног или ступней.
  • У вас может возникнуть недержание мочи, то есть неспособность контролировать свой мочевой пузырь или кишечник. Это редкий симптом синдрома конского хвоста (CES), который описан ниже и требует немедленной неотложной помощи.

Что вызывает воспаление седалищного нерва?

Ишиас может быть вызван несколькими состояниями, которые затрагивают позвоночник и могут повлиять на нервы, проходящие вдоль спины. Это также может быть вызвано травмой, например, падением, опухолями спинного или седалищного нерва.

Ниже описаны общие состояния, которые могут вызвать ишиас.

Грыжи межпозвоночных дисков

Ваши позвонки или кости позвоночника разделены кусочками хряща. Хрящ заполнен толстым прозрачным материалом, который обеспечивает гибкость и амортизацию при движении. Грыжа межпозвоночных дисков возникает при разрыве первого слоя хряща.

Вещество внутри может сдавливать седалищный нерв, вызывая боль в нижних конечностях и онемение. По оценкам, от 1 до 5 процентов всех людей, которым доверяют, в какой-то момент своей жизни будут испытывать боли в спине, вызванные смещением диска.

Стеноз позвоночного канала

Стеноз позвоночного канала также называют стенозом поясничного отдела позвоночника. Он характеризуется аномальным сужением нижнего отдела позвоночного канала. Это сужение оказывает давление на спинной мозг и корешки седалищного нерва.

Спондилолистез

Спондилолистез - одно из сопутствующих состояний остеохондроза. Когда одна спинная кость или позвонок выходит вперед над другим, удлиненная кость позвоночника может защемить нервы, составляющие седалищный нерв.

Синдром грушевидной мышцы

Синдром грушевидной мышцы - это редкое нервно-мышечное заболевание, при котором ваша грушевидная мышца непроизвольно сокращается или сжимается, вызывая ишиас. Грушевидная мышца - это мышца, которая соединяет нижнюю часть позвоночника с бедренными костями.

Когда она сжимается, он может оказывать давление на седалищный нерв, что приводит к ишиасу. Синдром грушевидной мышцы может усугубиться, если вы долго сидите, падаете или попадаете в автомобильную аварию.

Факторы риска развития

Определенное поведение или факторы могут повысить риск развития ишиаса. К наиболее частым факторам развития ишиаса относятся следующие:

  • По мере старения вашего тела увеличивается вероятность износа.
  • Определенные виды деятельности вызывают большую нагрузку на вашу спину, особенно те, которые связаны с поднятием тяжелых предметов, длительным сидением или скручивающими движениями.
  • Диабет увеличивает риск повреждения нервов.
  • Курение может привести к разрушению внешнего слоя дисков позвоночника.

Когда обращаться за медицинской помощью

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас возникнут следующие симптомы:

  • Ваша боль возникает после серьезной травмы или несчастного случая.
  • У вас внезапная мучительная боль в пояснице или ноге, которая сочетается с онемением или мышечной слабостью в этой же ноге.
  • Вы не можете контролировать свой мочевой пузырь или кишечник, что является симптомом синдрома конского хвоста.
здоровье позвоночник
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