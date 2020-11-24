Воспаление яичников: причины и факторы риска

В некоторых случаях он также вызывает повреждение маточных труб. / Pixabay

Оофорит или воспаление яичников обычно вызывается бактериальной инфекцией и может быть следствием хронического воспалительного заболевания органов малого таза (ВЗОМТ).

Эта форма отличается от аутоиммунного оофорита, заболевания, вызванного нарушением работы иммунной системы.

По словам доктора медицины Брэда Тривакса, специалиста по бесплодию, оофорит - это необычный диагноз, причиной которого являются кисты, воспаление и увеличение одного или обоих яичников. В некоторых случаях он также вызывает повреждение маточных труб.

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Когда это происходит, это называется сальпингоофорит. ВЗОМТ и сальпингоофорит - более часто используемые термины, потому что проблема часто не ограничивается яичниками.

В некоторых случаях это состояние не вызывает никаких симптомов. Диагноз не может быть поставлен до тех пор, пока внезапный приступ сильной тазовой боли не побудит вас обратиться за медицинской помощью.

В других случаях симптомы могут быть легкими, и их трудно распознать как нечто необычное. Спринцевание также может маскировать ранние симптомы, задерживая диагностику.

Обратитесь к врачу, если у вас возникли следующие симптомы:

боль внизу живота и в тазу

менструальное кровотечение более сильное, чем обычнокровотечение между менструальными циклами

боль или кровотечение во время полового актаобильные выделения из влагалища, которые могут иметь неприятный запах

жжение или боль при мочеиспускании

затруднение мочеиспускания

Эти симптомы могут появиться постепенно или все сразу. Они также могут становиться более серьезными со временем. Эти симптомы также могут быть вызваны другими состояниями.

Со временем без постановки диагноза это состояние может вызвать:

высокую температуру

озноб

рвоту

Оофорит обычно является результатом инфекций, передающихся половым путем (ИППП), таких как хламидиоз и гонорея. Вы можете снизить риск, практикуя безопасный секс со всеми партнерами.

Бактерии также могут попасть в репродуктивные пути через шейку матки. Это может произойти:

если внутриматочная спираль (ВМС) вставлена ​​неправильно

во время аборта

после выкидыша

во время родов

Неясно, что вызывает аутоиммунный оофорит. В редких случаях эта форма может привести к первичной недостаточности яичников (ПНЯ).

После изучения ваших симптомов и истории болезни врач проведет физический осмотр. Они также проведут тесты, чтобы определить, есть ли основная инфекция или есть ли какие-либо аномалии около ваших яичников и фаллопиевых труб.

Эти тесты включают:

Анализы крови и мочи. Эти тесты используются для определения количества лейкоцитов, а также для поиска маркеров воспаления. Они также помогают врачу исключить другие диагнозы, например цистит.

Тазовый осмотр. Это позволяет вашему врачу искать симптомы ВЗОМТ.

УЗИ органов малого таза. Этот визуальный тест используется для просмотра ваших внутренних органов. Ваш врач может провести как трансабдоминальное, так и трансвагинальное ультразвуковое исследование, чтобы получить как можно больше информации о вашем тазовом регионе. Они также оценят размер ваших яичников и проверит наличие кист или абсцессов.

Лапароскопия. Если ваш врач подозревает сальпингоофорит, он использует этот хирургический тест для осмотра ваших фаллопиевых труб. Для этого они вставят тонкий телескоп с подсветкой через разрез в нижней части живота. Это позволит им осмотреть ваши органы малого таза и устранить любые закупорки.

Основная причина определит варианты лечения. Например, если у вас активная ИППП, ваш врач назначит антибиотики. Абсцессы также можно лечить антибиотиками.

В некоторых случаях может потребоваться операция для дренирования инфицированных абсцессов. Хирургическое вмешательство также может использоваться для удаления закупорки или спаек таза.

Женщинам с аутоиммунным оофоритом может помочь заместительная гормональная терапия. Им также может потребоваться специальное лечение основного заболевания.

Если вы испытываете боль, поговорите со своим врачом о возможных вариантах облегчения. Некоторым женщинам для уменьшения симптомов достаточно безрецептурных болеутоляющих и прикладывания тепла. Другим могут помочь более сильные обезболивающие.

Если не лечить, это состояние может вызвать обширное повреждение яичников и фаллопиевых труб. Повреждение фаллопиевых труб может повысить вероятность внематочной беременности.

Иногда повреждение маточных труб может привести к инфекции. Если инфекцию не лечить и абсцесс лопается, это может привести к сепсису. Сепсис может быть опасным для жизни.

Беременность и плодородие

При раннем лечении инфекционный оофорит можно вылечить до того, как он повлияет на вашу фертильность. Если лечение откладывается, ваша фертильность может быть нарушена из-за рубцовой ткани и закупорки. Иногда их можно удалить хирургическим путем, что позволит вам зачать ребенка.

Если ваш врач не может устранить эти препятствия, он может порекомендовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). ЭКО обходится без фаллопиевых труб, повышая ваши шансы на зачатие. Если повреждены оба яичника, работа с донором яйцеклеток может дать вам возможность забеременеть.

Не существует лекарства от аутоиммунного оофорита или его осложнения, ПНЯ. Это сложный диагноз, который может отрицательно сказаться на вашей фертильности. Поговорите со своим врачом о своей способности зачать ребенка. Они могут предложить вам варианты и посоветовать, что делать дальше.

При раннем лечении инфекционный оофорит может излечиться и возможно зачатие. При отсутствии лечения оофорит может нанести серьезный ущерб репродуктивным органам. Практика безопасного секса может помочь снизить риск. Вам также следует регулярно посещать гинеколога. Они могут следить за любыми изменениями, увеличивая вероятность ранней диагностики.

Аутоиммунный оофорит неизлечим, но вы можете проконсультироваться с врачом, чтобы контролировать свои симптомы.