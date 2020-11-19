Впадина плотских удовольствий: ученые выяснили, что вызывает зависимость от секса

Оказывается, тяга к беспорядочному сексу обусловлена чисто физиологическими причинами.
Избыток гормона окситоцина во многих случаях приводит к гиперсексуальному поведению и беспорядочным половым связям.
Об этом утверждают шведские ученые из Отделения нейробиологии Уппсальского университета. Они утверждают, что гиперсексуальное расстройство затрагивает 3-6% населения Швеции.
Ученые решили исследовать эпигенетические механизмы, которые лежат в основе гиперсексуального расстройства. Сперва они взяли образцы крови у пациентов с таким диагнозом и у людей, не страдающих от этого нарушения, и сравнили уровни активности генов.
Исследователи обнаружили, что у людей со сверхактивным половым влечением понижена активность генов, контролирующих производство окситоцина, что приводит к избытку этого гормона.
К слову, по состоянию на 2020 года, сверхактивное половое влечение признается Всемирной организацией здравоохранения как расстройство, связанное с сексуальным поведением. Его симптомы:
- навязчивые мысли о сексе;
- принуждение к половым актам;
- потеря контроля;
- сексуальные привычки, которые несут потенциальные проблемы.
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