Впадина плотских удовольствий: ученые выяснили, что вызывает зависимость от секса

Ученые выяснили, что вызывает зависимость от секса/ Unsplash

Избыток гормона окситоцина во многих случаях приводит к гиперсексуальному поведению и беспорядочным половым связям.

Об этом утверждают шведские ученые из Отделения нейробиологии Уппсальского университета. Они утверждают, что гиперсексуальное расстройство затрагивает 3-6% населения Швеции.

Ученые решили исследовать эпигенетические механизмы, которые лежат в основе гиперсексуального расстройства. Сперва они взяли образцы крови у пациентов с таким диагнозом и у людей, не страдающих от этого нарушения, и сравнили уровни активности генов.

Исследователи обнаружили, что у людей со сверхактивным половым влечением понижена активность генов, контролирующих производство окситоцина, что приводит к избытку этого гормона.

К слову, по состоянию на 2020 года, сверхактивное половое влечение признается Всемирной организацией здравоохранения как расстройство, связанное с сексуальным поведением. Его симптомы:

навязчивые мысли о сексе;

принуждение к половым актам;

потеря контроля;

сексуальные привычки, которые несут потенциальные проблемы.

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