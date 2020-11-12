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Врач из США раскрыла псевдо-полезные продукты, вызывающие высокое давление

12 ноября 2020, 19:00

Причины первичной гипертонии трудно установить, но способы лечения менее неоднозначны.

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Причины первичной гипертонии трудно установить, но способы лечения менее неоднозначны/Pixabay

Высокое кровяное давление - состояние, при котором сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока - бывает разных типов, и все они имеют разные причины.

Тип, который большинство людей называют первичной гипертонией, не имеет единственной причины. В беседе с Express.co.uk Кэтрин Дженнер, генеральный директор компании Blood Pressure, объяснила: "Все сводится к ряду факторов, которые могут складываться вместе, например, старение, ваши гены, семейный анамнез и другое".

Причины первичной гипертонии трудно установить, но способы лечения менее неоднозначны.

Явно нездоровые привычки образа жизни, такие как нездоровая диета и избыточный вес, могут отрицательно сказаться на вашем кровяном давлении.

Основное диетическое предложение - это соль - диета с высоким содержанием соли нарушает естественный водный баланс в организме.

"Это вызывает задержку жидкости, которая увеличивает давление на стенки кровеносных сосудов", - объясняет Дженнер.

Отчасти соль настолько смертоносна, потому что она проникает в продукты, которые мы часто едим, о чем мы даже не подозреваем.

Как объясняет Дженнер, некоторые сорта песто и томатного кетчупа могут иметь высокое содержание соли, поэтому вам следует выбирать сорта с низким содержанием соли.

Другие предметы, от которых стоит отказаться, включают:

  • Хлеб, рулеты, пышки и круассаны на удивление содержат большое количество соли.
  • Сливочное масло и маргарин.
  • Бекон и колбасы, а также другое обработанное и долгоживущее мясо.
  • Заправки для салатов, включая кремы для салатов и майонезы.
  • Жареные блюда, особенно блюда на вынос.
  • Соленые закуски, такие как чипсы, орехи и крендели.
  • Готовые супы - сравните этикетки, чтобы выбрать меньше соли.
  • Фаст-фуд, например пицца и китайская еда.
  • Определенные продукты без мяса, например гамбургеры и колбасы без мяса.

Еще один удобный способ уменьшить потребление соли - попробовать приправить пищу (без добавления соли) перцем чили, лимоном, травами и специями или солями с низким содержанием натрия.

Сколько соли нужно есть в день?

Согласно руководящим принципам здравоохранения Великобритании, взрослым следует употреблять не более шести граммов соли в день (2,4 грамма натрия) - это примерно одна чайная ложка.

Дети в возрасте:

  • От одного до трех лет следует употреблять не более двух граммов соли в день (0,8 г натрия).
  • От четырех до шести лет следует употреблять не более трех граммов соли в день (1,2 г натрия).
  • От семи до десяти лет следует употреблять не более пяти граммов соли в день (2 грамма натрия).
  • 11 лет и старше следует употреблять не более шести граммов соли в день (2,4 грамма натрия).

В дополнение к сокращению количества соли вы должны выбрать много свежих фруктов и овощей, бобовых, таких как фасоль, горох и чечевица, а также цельнозерновые, чтобы снизить кровяное давление, добавила Дженнер.

Другие важные советы по лечению высокого кровяного давления

Помимо здорового питания, вам следует регулярно заниматься спортом, чтобы контролировать артериальное давление.

"Активный образ жизни и регулярные физические упражнения снижают кровяное давление, поддерживая сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии", - поясняет NHS.

Более того, регулярные упражнения могут помочь вам сбросить вес, что также поможет снизить кровяное давление.

Согласно Mayo Clinic, аэробная активность может быть эффективным способом контроля высокого кровяного давления.

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