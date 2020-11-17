Врач назвал 6 "золотых" правил, которые защитят от инсульта

Избыточный вес - один из 10 основных факторов риска инсульта. / Фото: pixabay.com

Многие люди, пережившие инсульт, сталкиваются с серьезными проблемами" после тяжелого испытания. Это может быть "физическая инвалидность, трудности с общением, изменения в том, как они думают и чувствуют".

Более того, люди могут быть не в состоянии работать, что, как следствие, приводит к потере дохода и социальных связей.

Избыточный вес - один из 10 основных факторов риска инсульта. Избыточный вес увеличивает риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний, высокого уровня холестерина и диабета 2 типа.

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Все эти состояния здоровья увеличивают риск инсульта.

Шесть золотых правил

1. Разнообразное сбалансированное питание.

Это означает ограничение насыщенных жиров, которые содержатся в масле, тортах, выпечке и жирных полосках мяса. Это также означает сокращение "потребления добавленного сахара" и сосредоточение внимания на "разнообразии фруктов и овощей".

Каждый должен съедать "не менее пяти" порций фруктов и овощей каждый день, а также цельнозерновые.

Примеры цельнозерновых включают коричневый рис и цельнозерновые макароны, которые будут четко указаны на упаковке.

2. Следите за потреблением соли.

Слишком много соли может повысить кровяное давление. В готовых соусах и готовых блюдах часто содержится много скрытой соли.

Чтобы противостоять этому, диетологи рекомендуют "делать домашние соусы и блюда", чтобы уменьшить потребление соли.

Постарайтесь ограничить употребление слишком большого количества хлеба, сыра, копченой рыбы и мяса, солений и приправ и наслаждайтесь ими в умеренных количествах.

3. Будьте активны.

Получите максимум удовольствия от отдыха на свежем воздухе. Физическая активность помогает сохранить здоровье сердца, что, в свою очередь, помогает защитить от инсульта.

4. Пейте умеренно.

Для нашего здоровья лучше употреблять алкоголь в умеренных количествах. Стремитесь выпивать не более 3 л пива или сидра в неделю".

Тем, кто предпочитает бокалы красного, белого или розового, предлагается менее "шести бокалов вина по 175 мл" в неделю.

5. Здоровый вес.

Это один из лучших способов снизить риск инсульта. Это потому, что это означает, что ваша "сердечно-сосудистая система более здорова и подвержена меньшему стрессу".

6. Продукты, богатые клетчаткой.

Невероятные питательные вещества содержатся во всех фруктах, овощах и крахмалистых углеводах. Примеры крахмалистых углеводов включают: картофель, рис, макаронные изделия, овес, фасоль, горох и чечевицу.